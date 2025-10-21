SUSCRÍBETE
Ucrania acusa a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y anuncia el derribo de unos 60 aparatos

Por otro lado, Rusia anunció la destrucción de 55 aparatos no tripulados disparados en las últimas horas por las tropas ucranianas

Por 
Europa Press
OLEG PETRASIUK

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han acusado este martes a Rusia de lanzar cerca de cien drones contra el país y han anunciado el derribo de unos 60 aparatos, en una nueva oleada de ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 que ha incluido además el disparo de varios misiles balísticos y misiles guiados.

La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas 98 drones, dos misiles balísticos Iskander y cuatro misiles antiaéreos S-300, antes de destacar que 58 aparatos aéreos no tripulados han sido interceptados por sus sistemas de defensa aérea.

Sin embargo, ha confirmado que 37 drones y todos los misiles han impactado “en diez ubicaciones”, mientras que los restos de dos aparatos no tripulados interceptados han caído en dos ubicaciones, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas. “El ataque continúa. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo (ucraniano)”, ha advertido.

Por su parte, el Gobierno ruso ha subrayado que los sistemas de defensa aérea han interceptado durante las últimas horas un total de 55 drones lanzados por Ucrania, igualmente sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha especificado en Telegram que 34 de los drones han sido destruidos en la región de Rostov, mientras que otros siete han sido derribados sobre el mar Negro. A ellos se suman seis interceptados en Vorónezh, tres en Krasnodar y Lípetsk, respectivamente, y dos en la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014.

