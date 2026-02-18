SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania asegura haber derribado un centenar de drones lanzados por Rusia en su última oleada nocturna

    La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas rusas han hanzado un misil balístico tipo ‘Iskander’ y 126 aparatos aéreos no tripulados durante las últimas horas.

    Por 
    Europa Press

    Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este miércoles haber derribado durante las últimas horas un centenar de drones lanzados por el Ejército de Rusia contra el país, después de la ronda de contactos trilaterales mantenidos el martes en la ciudad suiza de Ginebra, que contaron con la participación de Estados Unidos.

    La Fuerza Aérea ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las fuerzas rusas han hanzado un misil balístico tipo ‘Iskander’ y 126 aparatos aéreos no tripulados durante las últimas horas, cien de los cuales han sido destruidos por los sistemas de defensa aérea del país europeo.

    Sin embargo, ha confirmado que el misil y 23 de los drones han impactado en catorce puntos de Ucrania, mientras que los restos de los aparatos interceptados han caído en otras tres ubicaciones, si bien no se ha pronunciado sobre posibles víctimas o daños materiales.

    Por su parte, el Gobierno ruso ha afirmado que sus sistemas de defensa aérea han destruido más de 40 drones disparados por las fuerzas ucranianas, incluidos 21 sobre el territorio de la región de Briansk.

    El Ministerio de Defensa de Rusia ha subrayado que también han sido derribados seis drones en Bélgorod y la península de Crimea -anexionada en 2014-, respectivamente, así como otros cinco en Kursk, dos en Rostov y Chuvas, y uno en el mar Negro.

    Más sobre:UcraniaRusiaDronesGuerra

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a “desmantelar el aparato represivo” de Venezuela

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    Alrededor de 10 sujetos roban domicilio en Conchalí: familia se encontraba de vacaciones

    Lo más leído

    1.
    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    El regreso del Grupo Wagner: ahora estaría saboteando a Europa

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Qué son los Therian, el curioso fenómeno viral de las redes sociales

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Recorrer Chile en tren: las 10 rutas para viajar por el país este verano

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Semana sofocante en Santiago: hasta 36 °C en estas comunas de la Región Metropolitana

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Gala de Viña 2026: cuándo es el evento, horario y dónde ver la transmisión en vivo

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Día del chacarero: revisa las promociones para celebrar durante este martes

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, miércoles 18 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alrededor de 10 sujetos roban domicilio en Conchalí: familia se encontraba de vacaciones

    Residencias sanitarias: sentencian a exjefe de Atención Primaria del Minsal por negociación incompatible y fraude al Fisco

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo
    Negocios

    CFA advierte riesgo de nueva sobreestimación de los ingresos fiscales en 2026 y de escenario más estrecho a mediano plazo

    Número de cuentas corrientes en dólares cierran el 2025 sobre el millón, pero saldos caen drásticamente

    Giorgio Boccardo y Tomás Rau realizan reunión por traspaso de Ministerio del Trabajo

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office
    Tendencias

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    El cerebro se hace más joven cuando haces ejercicio, según reveló un ensayo clínico

    Quién era Jesse Jackson, el reconocido activista de derechos civiles que falleció a los 84 años

    La dura crítica de Tomás Barrios a la ATP tras su eliminación en Río de Janeiro: “Hacen muchas cosas que nos perjudican”
    El Deportivo

    La dura crítica de Tomás Barrios a la ATP tras su eliminación en Río de Janeiro: “Hacen muchas cosas que nos perjudican”

    Se jugarán la clasificación en casa: Huachipato cae por la mínima ante Carabobo en su debut en la Copa Libertadores

    El dardo de José Mourinho a Vinícius Júnior tras el Real Madrid ante Benfica: “¿En cuántos estadios le ha pasado esto?”

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza
    Tecnología

    Review del Kingston Dual Portable SSD de 1TB: navaja suiza

    1 de cada 3 chilenos sigue en modo teletrabajo: cómo armar el “setup” perfecto para hacer home office

    Por qué EA Sports FC 26 “mató” a los videojuegos de fútbol

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí
    Cultura y entretención

    Festival de Viña 2026: mira la parrilla diaria aquí

    Bertie Carvel y El Caballero de los Siete Reinos: “El heroísmo puede existir en un mundo de cinismo implacable”

    Cuál es la mejor canción del rock and roll según Elton John

    HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a “desmantelar el aparato represivo” de Venezuela
    Mundo

    HRW insta al Gobierno de Delcy Rodríguez a “desmantelar el aparato represivo” de Venezuela

    México rechaza participar en la Junta de Paz para Gaza pero enviará a un observador

    Tras destitución de José Jerí: nuevo presidente de Perú saldrá de entre cuatro congresistas

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo
    Paula

    Hablemos de amor: criar mientras se vive un duelo

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad