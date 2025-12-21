Ucrania denuncia la captura de 50 civiles por militares rusos en la región de Sumi

Los civiles capturados corresponden a hombres y mujeres de avanzada edad que no quisieron evacuar hacia otras zonas.

El comisario de Derechos Humanos del Parlamento de Ucrania, Dimitro Lubinets, denunció este domingo la “deportación forzosa” de 50 civiles ucranianos apresados por militares rusos en la región de Sumi, fronteriza con Rusia.

A través de Telegram, Lubinets denunció que “militares de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa han deportado forzosamente a unos 50 ciudadanos ucranianos de la región de Sumi a su territorio”.

A su vez, desde la Dirección de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas confirmaron la captura de Grabovske y que las fuerzas rusas apresaron al referido número de civiles, la mayoría ancianos y mujeres que rechazaron la evacuación y ahora están en suelo ruso, según recoge la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

Cabe señalar que reportes más recientes, señalan que en Grabovske aún se desarrollan combates entre ambas naciones en conflicto, por lo que aún no hay una ocupación total de la zona por parte del país invasor, de acuerdo a lo reportado en Deutsche Welle, tras un desmentido del Grupo de Fuerzas Conjuntas de Ucrania, por Facebook.

De igual modo, el representante ucraniano señaló que estas acciones suponen “una grave violación del derecho internacional humanitario” por incumplir las leyes y costumbres de la guerra, suponer una privación ilegal de libertad e implicar la deportación forzosa de población civil.

Lubinets dijo que militares rusos capturaron a los civiles el 18 de diciembre y que “los mantuvieron sin acceso a medios de comunicación ni condiciones adecuadas y este 20 de diciembre los deportaron por la fuerza a territorio de la Federación Rusa”.

Ucrania se contactó ya con las autoridades rusas para conocer el paradero de estos ciudadanos ucranianos “deportados ilegalmente”, sobre sus condiciones de detención y para que se tomen medidas para su “regreso inmediato” a Ucrania. Igualmente, Lubinets remitió una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja.

También pidió la comunidad internacional que “utilice todos los mecanismos de influencia disponibles para detener las deportaciones ilegales de la población civil de Ucrania”.

Por último, alertó a la ciudadanía ucraniana de que “permanecer en la zona de combate es peligroso” y apeló: “¡La evacuación es una oportunidad para salvarse a sí mismos y a sus seres queridos!”.