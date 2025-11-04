OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Ucrania denuncia un “ataque masivo” de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en Odesa

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado 130 drones y varios misiles contra el país durante las últimas horas.

Por 
Europa Press
Foto referencial

Las autoridades de Ucrania han denunciado este martes un “ataque masivo” por parte del Ejército de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en la provincia de Odesa, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El gobernador de Odesa, Oleg Kiper, ha afirmado en su cuenta en Telegram que “el enemigo ha atacado de nuevo infraestructura energética y portuaria” en la zona, antes de señalar que se han registrado “dos oleadas masivas de ataques con drones”.

“A pesar del trabajo activo de la defensa aérea, que destruyó la mayoría de los objetivos enemigos, hay impactos en la infraestructura civil en el puerto y en instalaciones energéticas”, ha dicho, si bien ha resaltado que “no hay muertos ni heridos”. “No hay cortes eléctricos”, ha subrayado.

Asimismo, el Servicio Estatal de Emergencias (SES) ha afirmado que tres trabajadores sanitarios han resultado heridos en un ataque con dron contra una ambulancia en la localidad de Nikopol, situada en la provincia de Dnipropetrovsk, parcialmente ocupada por las tropas rusas en el marco de la invasión.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que Rusia ha lanzado 130 drones y varios misiles contra el país durante las últimas horas y ha manifestado que los sistemas de defensa aérea han derribado 92 aparatos no tripulados, si bien ha confirmado el impacto del resto de drones, un misil balístico y seis misiles antiaéreos en catorce puntos del país.

“El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad”, ha reclamado a la población, sin que Rusia se haya pronunciado por ahora sobre los objetivos atacados con esta oleada de ataques.

Por contra, el Ministerio de Defensa ruso ha anunciado el derribo durante las últimas horas de 85 drones lanzados por Ucrania, incluidos 40 en la región de Vorónezh y 20 en Nizhni Nóvgorod. A ellos se suman diez en Bélgorod, seis en Kursk, cuatro en Lípetsk, dos en Volgogrado y Bashkortostán y uno en Sarátov.

Más sobre:UcraniaRusiaGuerraAtaquesDrones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Hombre en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en Lo Barnechea

Más de 3.500 vacantes y sueldos de hasta $2.300.000: La Florida realiza nueva versión de su feria laboral

Atacan a tiros a hombre de 50 años en el exterior de su local en Conchalí: falleció tras recibir al menos siete impactos

Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

Detienen a motociclista que atropelló a carabinero en San Bernardo: alcalde anuncia querella

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

Sumarios bajo el escrutinio de los jueces: cómo fallan las cortes las destituciones por mal uso de licencias médicas

3.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

4.
General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

General Karina Soza y Fiscal Mario Carrera reciben reconocimiento como egresados de la Facultad de Derecho de la U. de Chile

5.
Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Cuándo y a qué hora es el próximo debate presidencial

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Hombre en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en Lo Barnechea
Chile

Hombre en riesgo vital tras recibir disparo en la cabeza en Lo Barnechea

Más de 3.500 vacantes y sueldos de hasta $2.300.000: La Florida realiza nueva versión de su feria laboral

Atacan a tiros a hombre de 50 años en el exterior de su local en Conchalí: falleció tras recibir al menos siete impactos

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones
Negocios

Entel aumenta en 11% sus ganancias entre enero y septiembre: utilidades suman US$ 75 millones

Informe revela que el sector privado es el que más invierte en I+D, pero es menor al promedio de la OCDE

Oposición fija tres condiciones claves para destrabar Presupuesto 2026

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things
Tendencias

Qué se sabe de la presunta denuncia de Millie Bobby Brown contra David Harbour, su compañero de elenco en Stranger Things

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales
El Deportivo

Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Santiago 2025: Alexander Salas y María Jesús Lara suman oros para Chile en los 100 metros

Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil
Finde

Con obras nacionales y de todo el mundo: esto debes saber del Festival Internacional Teatro a Mil

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales
Cultura y entretención

Cámara aprueba “Ley Tommy Rey”: reconoce a los intérpretes un derecho de pago por reproducción en plataformas digitales

El mexicano Gonzalo Celorio obtiene el Premio Cervantes 2025, el galardón más importante de la literatura en español

Edo Caroe se toma el Teatro Oriente con su nuevo show durante noviembre

Ucrania denuncia un “ataque masivo” de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en Odesa
Mundo

Ucrania denuncia un “ataque masivo” de Rusia contra infraestructura portuaria y energética en Odesa

Muere obrero rescatado que estuvo 11 horas atrapado tras derrumbe de torre medieval en Roma

Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo político a ex primera ministra Betssy Chávez

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso
Paula

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week