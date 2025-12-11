VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    La interceptación ocurre el mismo día en que el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) además atacó en el mar Negro a un petrolero que también formaría parte de esa misma flota en las sombras.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen

    El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo este miércoles en Odesa un buque de la supuesta flota fantasma rusa que transportaba toneladas de cereales y otros productos agrícolas desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos.

    El propietario del buque está en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas y durante estos años ha intentado sortear las sanciones con el cambio constante de nombre, bandera y el supuesto contenido de la carga.

    En el momento de la detención, se encontraban a bordo de la embarcación el capitán y una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Medio Oriente, según detalló el SBU en un comunicado.

    Antes del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, las autoridades ucranianas registraron que el buque atracó al menos siete veces en Sebastopol para exportar miles de toneladas de cereal rumbo a países del norte de África.

    Por otro lado, el SBU atacó este miércoles en el mar Negro a un petrolero con bandera de Islas Comoras, que supuestamente forma parte de esta flota en las sombras que ya había sido sancionada por la Unión Europea y Reino Unido.

    El ataque con drones se produjo cuando la embarcación circulaba por la zona económica exclusiva de Ucrania rumbo al puerto ruso de Novorossiysk. “El petrolero viajaba a máxima velocidad con su transpondedor apagado y sufrió daños importantes”, señalaron fuentes policiales a la agencia de noticias Ukrinform.

    Se trata del tercer buque de este tipo alcanzado en las últimas dos semanas por estos ataques, informaron.

    Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hay al menos 400 buques de esta supuesta flota fantasma con la que Rusia intenta sortear las restricciones internacionales que todavía no están sujetas a sanciones.

    En el caso del traslado de cereal, Ucrania considera que el que procede de Crimea es ilegal, al igual que el de los territorios del Donbás ocupado. Dicha península es un centro logístico vital para la exportación de este tipo de carga.

    Más sobre:UcraniaOdesaBuqueFlota FantasmaRusiaDetención

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    Lo más leído

    1.
    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    2.
    María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    María Corina Machado no recogerá el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    3.
    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    Hija de María Corina Machado recibe en su nombre el Premio Nobel de la Paz en Oslo

    4.
    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    Brasil: los diputados aprueban una drástica reducción de la pena de Bolsonaro

    5.
    Lo que “todo neoyorquino debe saber”: alcalde Zohran Mamdani entrega consejos ante redadas del ICE

    Lo que “todo neoyorquino debe saber”: alcalde Zohran Mamdani entrega consejos ante redadas del ICE

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Cuál es la revelación del año 2025, según la revista Time

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Cómo funcionará el comercio durante este domingo por la segunda vuelta

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Metro gratuito y horario extendido: así funcionará el transporte público en la segunda vuelta

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago
    Chile

    Autopase respalda versión de Jara sobre deuda de TAG y asume responsabilidad en confusión por fechas de pago

    Jara cierra su campaña en la RM y alista puesta en escena para el 14-D

    En insólita medida, Cámara anula votación en comisión revisora de acusación contra juez Simpertigue

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado
    Negocios

    Las definiciones del próximo consejero del BC Kevin Cowan ante la Comisión de Hacienda del Senado

    Norma de la Superintendencia de Pensiones que regula creación de nuevas AFP genera división entre posibles interesados

    La historia del proyecto de cobre aprobado en Argentina que sería el “primer eslabón” del portafolio trasandino

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office
    Tendencias

    ¿Es bueno trabajar desde casa? El estudio que reveló los beneficios y perjuicios del home office

    Cómo Rusia ha recurrido a agentes en México para espiar a Estados Unidos, según una investigación

    “Rodeado de señales de actividad”: revelan nuevos y extraños detalles sobre el 3I/ATLAS

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC
    El Deportivo

    “Hace un mes mandé una propuesta y no me han respondido”: Jhojan Valencia le mete presión a Cruzados para renovar en la UC

    Colo Colo toma decisiones: la lista de jugadores que no seguirán en el Cacique para 2026

    En vivo: Huachipato y Deportes Limache compiten por el título de la Copa Chile

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión
    Finde

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile
    Cultura y entretención

    Derrick McKenzie: histórico baterista de Jamiroquai llega a Chile

    Locura por Rosalía: la cantante suma dos nuevas fechas en el Movistar Arena a su paso por Chile

    La película que une a Billie Eilish y James Cameron confirma estreno en Chile

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales
    Mundo

    Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

    EE.UU. planea revisar el historial de cinco años en redes sociales de viajeros con visa waiver para entrar al país

    Trump dice que no le “gustaría” que arrestaran a María Corina Machado en su intento por acudir a Oslo

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan
    Paula

    Violencia institucional: Lo que ocurre cuando las instituciones no funcionan

    Taller 1: un espacio conservado por la memoria periodística

    Ser delgada no me protegió del escrutinio