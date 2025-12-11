Ucrania detiene en Odesa un supuesto buque de la flota fantasma rusa con toneladas de cereales

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo este miércoles en Odesa un buque de la supuesta flota fantasma rusa que transportaba toneladas de cereales y otros productos agrícolas desde la península de Crimea, con posible rumbo hacia países africanos.

El propietario del buque está en la lista negra de las autoridades de defensa ucranianas y durante estos años ha intentado sortear las sanciones con el cambio constante de nombre, bandera y el supuesto contenido de la carga.

En el momento de la detención, se encontraban a bordo de la embarcación el capitán y una quincena de miembros de la tripulación, todos ellos de diferentes países de Medio Oriente, según detalló el SBU en un comunicado.

Antes del inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022, las autoridades ucranianas registraron que el buque atracó al menos siete veces en Sebastopol para exportar miles de toneladas de cereal rumbo a países del norte de África.

Por otro lado, el SBU atacó este miércoles en el mar Negro a un petrolero con bandera de Islas Comoras, que supuestamente forma parte de esta flota en las sombras que ya había sido sancionada por la Unión Europea y Reino Unido.

#Breaking 🚨 Newz " Ukraine’s SBU Sea Baby Drones Cripple Russian Shadow-Fleet Tanker in Black Sea "



➡️ Ukraine’s SBU Sea Baby naval drones struck & disabled a Russian shadow-fleet oil tanker in the Black Sea

➡️ The targeted vessel, Dashan, flies the flag of the Comoros

➡️… pic.twitter.com/2lN0FCkQmp — BreakinNewz (@BreakinNewz01) December 10, 2025

El ataque con drones se produjo cuando la embarcación circulaba por la zona económica exclusiva de Ucrania rumbo al puerto ruso de Novorossiysk. “El petrolero viajaba a máxima velocidad con su transpondedor apagado y sufrió daños importantes”, señalaron fuentes policiales a la agencia de noticias Ukrinform.

Se trata del tercer buque de este tipo alcanzado en las últimas dos semanas por estos ataques, informaron.

Según el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, hay al menos 400 buques de esta supuesta flota fantasma con la que Rusia intenta sortear las restricciones internacionales que todavía no están sujetas a sanciones.

En el caso del traslado de cereal, Ucrania considera que el que procede de Crimea es ilegal, al igual que el de los territorios del Donbás ocupado. Dicha península es un centro logístico vital para la exportación de este tipo de carga.