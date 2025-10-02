Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil, que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, está funcionando con “generadores diésel de emergencia” después de una interrupción del suministro eléctrico provocada por un ataque ruso.

“Esta mañana, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania sufrió fluctuaciones de energía tras la interrupción del suministro eléctrico desde la subestación de Slavutich (línea de 330 kV)”, alertó el OIEA en la red social X.

“La planta se reconectó rápidamente a líneas de suministro alternativas y el suministro eléctrico se estableció, excepto en el Nuevo Sarcófago de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés)”, informó la entidad.

Earlier today, Ukraine’s Chornobyl NPP experienced power fluctuations after losing connection to its Slavutych substation 330 kV line.



The site swiftly switched to alternate lines and power was restored, except for the New Safe Confinement (NSC), which covers the old… pic.twitter.com/aqSBzQNtHJ — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) October 1, 2025

Por el momento, la unidad que protege el trágicamente conocido reactor está funcionando con “dos generadores diésel de emergencia”, mientras que el resto de las instalaciones siguen abastecidas por la red eléctrica, según declaró el director del organismo nuclear, Rafael Grossi.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, atribuyó la interrupción del suministro a “un ataque ruso a una de nuestras subestaciones eléctricas en Slavutich (que) provocó un apagón de más de tres horas en las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil”, según ha publicado en su cuenta en X,

Señaló que el sarcófago protege, además de los restos del antiguo reactor 4 de la planta, “partículas radiactivas” y más de “3.250 toneladas” de combustible usado.

“Los rusos sabían que atacar las instalaciones de Slavutich tendría estas consecuencias para Chernóbil. Fue un ataque deliberado, con más de 20 drones, probablemente de fabricación ruso-iraní (Shahed)”, denunció, indicando que “algunos fueron derribados, pero el ataque fue diseñado para complicar la defensa de la planta”.

Today, a Russian strike on one of our energy substations in Slavutych caused a blackout lasting more than three hours at the former Chornobyl Nuclear Power Plant facilities. This included the New Safe Confinement, which protects the environment from remnants of reactor 4 after… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 1, 2025

Asimismo, el mandatario ucraniano lamentó el octavo día de “apagón en la central nuclear de Zaporiyia”, del que también culpó a Moscú. En su publicación apuntó también al OIEA y Grossi por “su postura débil” y a “la falta de atención internacional” ante lo que ha calificado como un intento ruso de “crear intencionalmente un riesgo de incidente radiactivo”.

“Es fundamental que los países europeos, Estados Unidos y los miembros del G7 y del G20 adopten medidas concretas para garantizar la paz y la seguridad”, reclamó, pidiendo “una respuesta contundente y una presión real sobre Rusia para proteger la vida humana”.