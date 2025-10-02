SUSCRÍBETE
Mundo

Un ataque aéreo ruso provoca un apagón en la central nuclear de Chernóbil

La interrupción del suministro eléctrico afectó a la estructura de confinamiento que alberga el núcleo del reactor dañado de la planta y fue atribuida por el presidente Volodimir Zelenski a un ataque de Rusia a una subestación eléctrica en Ucrania.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó este miércoles de que el sarcófago de protección del reactor de la central nuclear de Chernóbil, que en 1986 sufrió uno de los peores accidentes nucleares de la historia, está funcionando con “generadores diésel de emergencia” después de una interrupción del suministro eléctrico provocada por un ataque ruso.

“Esta mañana, la central nuclear de Chernóbil en Ucrania sufrió fluctuaciones de energía tras la interrupción del suministro eléctrico desde la subestación de Slavutich (línea de 330 kV)”, alertó el OIEA en la red social X.

“La planta se reconectó rápidamente a líneas de suministro alternativas y el suministro eléctrico se estableció, excepto en el Nuevo Sarcófago de Seguridad (NSC, por sus siglas en inglés)”, informó la entidad.

Por el momento, la unidad que protege el trágicamente conocido reactor está funcionando con “dos generadores diésel de emergencia”, mientras que el resto de las instalaciones siguen abastecidas por la red eléctrica, según declaró el director del organismo nuclear, Rafael Grossi.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, atribuyó la interrupción del suministro a “un ataque ruso a una de nuestras subestaciones eléctricas en Slavutich (que) provocó un apagón de más de tres horas en las instalaciones de la antigua central nuclear de Chernóbil”, según ha publicado en su cuenta en X,

Señaló que el sarcófago protege, además de los restos del antiguo reactor 4 de la planta, “partículas radiactivas” y más de “3.250 toneladas” de combustible usado.

“Los rusos sabían que atacar las instalaciones de Slavutich tendría estas consecuencias para Chernóbil. Fue un ataque deliberado, con más de 20 drones, probablemente de fabricación ruso-iraní (Shahed)”, denunció, indicando que “algunos fueron derribados, pero el ataque fue diseñado para complicar la defensa de la planta”.

Asimismo, el mandatario ucraniano lamentó el octavo día de “apagón en la central nuclear de Zaporiyia”, del que también culpó a Moscú. En su publicación apuntó también al OIEA y Grossi por “su postura débil” y a “la falta de atención internacional” ante lo que ha calificado como un intento ruso de “crear intencionalmente un riesgo de incidente radiactivo”.

“Es fundamental que los países europeos, Estados Unidos y los miembros del G7 y del G20 adopten medidas concretas para garantizar la paz y la seguridad”, reclamó, pidiendo “una respuesta contundente y una presión real sobre Rusia para proteger la vida humana”.

Más sobre:ChernóbilCentral NuclearUcraniaApagónRusiaSarcófago de ProtecciónVolodimir ZelenskiAtaqueDrones

