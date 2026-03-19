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    Un F-35 de EE.UU. aterriza de emergencia en una base tras “una misión de combate” en Irán

    El Ejército estadounidense asegura que el piloto está "estable" y que investiga el incidente.

    Por 
    Europa Press
    Avión de guerra F-35 Lightning II de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en un vuelo de demostración en 2020.

    El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este jueves un aterrizaje de emergencia de uno de sus F-35 en una base en Medio Oriente tras “una misión de combate” en Irán, un suceso que está investigando en medio de informaciones que apuntan a que habría sido alcanzado por fuego iraní, extremo que no ha sido confirmado.

    “Tenemos constancia de las informaciones sobre que un F-35 llevó a cabo un aterrizaje de emergencia en una base aérea estadounidense en la región tras una misión de combate sobre Irán”, ha dicho el portavoz del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), Tim Hawkins, en declaraciones concedidas a Europa Press.

    Así, ha subrayado que el aparato “aterrizó de forma segura”, antes de recalcar que “el piloto se encuentra estable”, sin más detalles al respecto. Hawkins ha manifestado además que “el incidente está siendo investigado”, sin pronunciarse sobre la posibilidad de que el caza fuera alcanzado por sistemas iraníes durante su operación.

    Fuentes citadas por la cadena de televisión estadounidense CNN han indicado que el avión habría sido alcanzado por lo que se cree que fue fuego iraní, en el que supondría el primer incidente en el que Irán impacta una aeronave estadounidense en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

    Entre los muertos figuran destacadas figuras como el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Larijani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

    La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Medio Oriente, incluidas bases militares.

    Más sobre:IránEE.UU.F-35Guerra en Medio OrienteCENTCOMMundo

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