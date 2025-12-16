SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “Un héroe australiano”: primer ministro felicita al residente de Sidney que redujo a uno de los atacantes en Bondi Beach

    Ahmed al-Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería en Sutherland, logró quitar el arma de uno de los atacantes que este domingo mataron a tiros al menos a 15 personas durante una celebración del comienzo de la festividad judía Janucá.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha felicitado esta jornada a Ahmed al Ahmed, el residente de Sidney que logró reducir a uno de los dos atacantes que este domingo mataron a tiros al menos a 15 personas en la playa de Bondi, durante una celebración del comienzo de la festividad judía Janucá.

    En un video publicado en sus redes sociales, se puede ver cómo la autoridad visitó en el hospital a Ahmed, quien tuvo que ser intervenido tras recibir varios impactos de bala durante el ataque.

    El mensaje del primer ministro con el video fue el siguiente:

    “Ahmed, eres un héroe australiano. Te arriesgaste para salvar a otros, corriendo hacia el peligro en Bondi Beach y desarmando a un terrorista.

    En los peores momentos, vemos lo mejor de los australianos. Y eso es exactamente lo que vimos el domingo por la noche.

    En nombre de todos los australianos, te doy las gracias".

    Ahmed al-Ahmed, padre de dos hijos y propietario de una frutería en Sutherland, Sidney, permanece ingresado en el hospital, donde ha sido operado de las heridas de bala que presenta en el brazo y la mano.

    El hombre de 43 años fue identificado por sus familiares, después de que hayan circulado en redes sociales y medios de comunicación un vídeo donde se ve a un hombre agachado detrás de un coche antes de abalanzarse sobre el espalda del hombre armado, forcejear con él y arrebatarle el arma.

    Al menos 15 personas murieron y 42 resultaron heridas por un ataque efectuado por dos personas, un padre, fallecido, y su hijo, de 24 años, detenido y en estado crítico, en lo que la Policía australiana ha descrito como un atentado terrorista específicamente dirigido contra los asistentes a una celebración del comienzo de la festividad judía de la Janucá.

