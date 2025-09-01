SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

El gobierno argentina denuncia una operación de desestabilización extranjera antes de las elecciones legislativas.

Por 
Europa Press
Javier Milei y su hermana, Karina Milei. Foto: Archivo

El juez federal argentino Alejandro Patricio Maraniello ha ordenado la prohibición de la difusión de los audios grabados en la Casa de Gobierno y en los que figura la secretaria general de la Presidencia argentina, Karina Milei, -hermana del presidente Javier Milei- como medida cautelar.

El juez pide “el cese de la difusión únicamente de los audios grabados en la Casa de Gobierno de la Nación (...) atribuidos a la señora Karina Elizabeth Milei” publicados el pasado viernes, según el documento judicial difundido por el propio gobierno.

La decisión judicial se traduce en una orden de cursar comunicación urgente al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para impedir su publicación a través de “cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o canal web”.

En paralelo, el gobierno ha presentado otra denuncia ante los tribunales por la filtración de unas grabaciones de audio de la hermana del presidente, que considera buscan desestabilizar al país.

El Ejecutivo pide que se prohíba la difusión de nuevas grabaciones “a fin de impedir la propagación de nuevas filtraciones ilícitas (...) requiriendo a las personas, los organismos, los medios de comunicación y los prestadores de servicios digitales la debida colaboración para hacer efectiva tal decisión”, según el documento al que ha tenido acceso el diario La Nación.

“Influencia extranjera”

La intención, denuncia, es “desinformar” y “desestabilizar” el proceso electoral, “con presunta influencia extranjera”. “Esta campaña de desinformación responde a influencias extranjeras, con patrones similares a operaciones atribuidas a intereses rusos y chavistas”, sostiene.

La trama consistió en la “captación clandestina, manipulación y difusión escalonada de audios privados manipulados de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y otros funcionarios”, reprocha.

Pretendían “influir ilegítimamente en la opinión pública, alarmar y desinformar a la población, desestabilizar los principales indicadores de la política económica y, de este modo, influenciar el proceso electoral en las próximas elecciones legislativas”.

Entre los supuestos responsables identificados por el gobierno en su denuncia se menciona al periodista Mauro Federico, al empresario Pablo Toviggino, al presentador Jorge Rial y al abogado Franco Bindi, a quien describen como un operador judicial vinculado al exdirector de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) Fernando Pocino.

El portavoz del gobierno, Manuel Adorni, ha explicado que esta denuncia es contra “una operación de Inteligencia ilegal” que pretende “desestabilizar al país en plena campaña electoral”. “Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido”, ha apuntado Adorni en su cuenta en X.

En la grabación difundida el viernes por el medio Carnaval Stream, Karina Milei hace un llamado a la unidad con vistas a las elecciones internas del partido gobernante, La Libertad Avanza. Se trata del mismo medio que publicó las grabaciones filtradas que revelaron sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad y forzaron la destitución de su director ejecutivo, Diego Spagnuolo.

El contenido de estos audios, desmentido categóricamente por la Casa Rosada, apunta a que estos sobornos eran para Karina Milei y su hombre de confianza, Eduardo “Lule” Menem.

Más sobre:ArgentinaKarina MileiJavier MileigrabacionesManuel AdorniLa Libertad AvanzaMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Los candidaturas al Congreso que fueron aprobadas por el Servel y que enfrentan procesos judiciales

Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Sicólogo Giorgio Agostini respira aliviado: Fiscalía comunica decisión de no perseverar en investigación por abuso sexual

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas
Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones
Negocios

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”