Un millón de sirios regresaron a su país desde la caída de Bashar al Assad

Alrededor de un millón de sirios regresaron del extranjero a su país desde la caída del gobierno del expresidente sirio Bashar al Assad en diciembre de 2024, según informó este miércoles el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

“La comunidad internacional, el sector privado y los sirios en la diáspora deben unirse e intensificar sus esfuerzos para apoyar la recuperación y garantizar que el regreso voluntario de las personas desplazadas por el conflicto sea sostenible y digno, y no se vean obligadas a huir nuevamente”, expresó el jefe de ACNUR, Filippo Grandi, en un comunicado.

Grandi informó también que otros 1,8 millones de personas desplazadas dentro del país pudieron regresar a sus hogares, si bien advirtió que quienes lo hacen se enfrentan a numerosos desafíos debido a la destrucción de viviendas e infraestructuras por la guerra y la falta de oportunidades de empleo, además de que los servicios básicos siguen todavía dañados.

En ese sentido, instó a prestar “apoyo a las familias vulnerables”, junto con aumentar la inversión frente a los más de siete millones de sirios que todavía continúan desplazados dentro del territorio sirio y los más de 4,5 millones que siguen en el extranjero.

“No debemos olvidar a los millones de sirios que todavía son refugiados en países vecinos. Han sufrido mucho en los últimos 14 años y los más vulnerables entre ellos siguen necesitando protección y asistencia”, recordó, instando así a apoyar a naciones como Jordania, Líbano y Turquía.

ACNUR indicó que su asistencia en Siria incluye el suministro de artículos básicos de socorro, el apoyo a medios de subsistencia, la ayuda para adquirir documentación y servicios de protección. Esto incluye la prevención de la violencia por motivos de género, salud mental y apoyo psicosocial, así como la protección infantil.