BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    La Justicia ha señalado que el acusado, presentaba un brote de esquizofrenia cuando provocó el incendio de la sinagoga con una veintena de personas en su interior.

    Por 
    Europa Press
    Foto: archivo.

    Un tribunal de Australia ha descartado este lunes que el principal acusado del ataque perpetrado el pasado mes de julio contra una sinagoga de la localidad de Melbourne actuara movido por el “antisemitismo” y ha dictaminado que, por contra, todo apunta a que el presunto autor presentaba “problemas psicológicos”.

    La Justicia ha señalado que el acusado, identificado como Angelo Loras, de 35 años, presentaba un brote de esquizofrenia cuando provocó el incendio de la sinagoga con una veintena de personas en su interior.

    Las acciones del hombre, que se ha declarado culpable de los cargos que se le imputan, se saldaron sin víctimas mortales ni heridos, aunque provocaron numerosas protestas por parte de las autoridades israelíes y comentarios islamófobos.

    Sin embargo, el juez Malcolm Thomas ha indicado que Loras “no se vio motivado por cuestiones antisemitas sino por una serie de alucinaciones que derivaron del hecho de que no se tomó debidamente su medicación para la esquizofrenia”.

    Así, ha condenado a Loras a cuatro meses de prisión, que ya ha cumplido dado que lleva más de cien días bajo custodia, según informaciones de la televisión australiana. Aunque el juez ha dispuesto su liberación, tendrá que seguir un tratamiento específico con supervisión durante los próximos 20 meses.

    Más sobre:AustraliaIsraelSinagogaAtaque

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Las alternativas que tiene Cencosud tras la invalidación del informe vial de su nuevo mall en Vitacura

    Economistas prevén una inversión creciendo hasta sobre 5% en 2026 por menor incertidumbre, liderada por minería y energía

    Empresas de cobranza: recuperación de deuda de bancos, retail financiero y telefónicas cae 30% tras prefijos por spam

    Lo más leído

    1.
    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    “Para ir se necesita coraje”: Jara arremete contra Kast tras no presentarse en el debate presidencial en Mega

    2.
    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    Manouchehri y Cicardini ingresan denuncia a la Fiscalía tras vinculación de diputado Araya en trama bielorrusa

    3.
    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 23 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    Bolsas mundiales suben tras declaraciones que dio en Chile el vicepresidente de la Fed sobre la tasa de interés

    5.
    Festival de Viña: te odio

    Festival de Viña: te odio

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Este nuevo fármaco puede bajar el “colesterol malo” hasta en un 60%, según un reciente estudio

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    Kingston Fury Renegade, análisis: un SSD para olvidarse del espacio en la PlayStation 5

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    En qué están invirtiendo los ultrarricos para tener una mejor calidad de vida

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 24 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a O’Higgins vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”
    Chile

    Francisco Vidal y segunda vuelta: “La posibilidad de triunfo de Jara es volver a conquistar el voto del mundo popular”

    Cómo enfrentarán Kast y Jara la segunda semana antes del balotaje

    Acusación constitucional en el Senado: futuro de Pardow se tambalea entre el abismo y la salvación

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación
    Negocios

    BHP fracasa en su último intento para comprar Anglo American y le cierra la puerta a la operación

    Las alternativas que tiene Cencosud tras la invalidación del informe vial de su nuevo mall en Vitacura

    Liderazgo exportador

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá
    Tendencias

    Qué se sabe del ataque de Israel que generó la muerte de Haytham Ali Tabatabai, alto comandante de Hezbolá

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura
    El Deportivo

    El gesto viral de Carlos Palacios en la clasificación de Boca Juniors a los cuartos de final del Clausura

    Pidieron perdón en redes sociales: la confusión del Real Madrid al homenajear al hermano fallecido de Diogo Jota

    Un pasillo de espaldas y en silencio: la protesta de Estudiantes de La Plata contra Rosario Central tras su polémico título

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén
    Cultura y entretención

    De las ruinas a memoria viva: el renacer patrimonial de la casona Arrieta en Peñalolén

    Javiera Balmaceda asegura que Pedro Pascal evalúa sumarse a proyectos en Chile: “Le importa mucho nuestra historia”

    Y ahora estoy aquí: Shakira deslumbra en su regreso a Chile entre hits, despecho y amor propio

    Fiscal general de España presenta su renuncia tras la condena: “Es el momento de abandonar”
    Mundo

    Fiscal general de España presenta su renuncia tras la condena: “Es el momento de abandonar”

    Un tribunal de Australia descarta “antisemitismo” en el ataque de julio contra la sinagoga de Melbourne

    Arresto de Bolsonaro genera dudas sobre la fuerza de su movimiento de cara a elecciones de 2026

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad