SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

El régimen de maduro acusó que se pretende generar un "incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe".

Por 
Sebastián Yeza
 
María José Halabi
THEOPLIS STEWART II

Este sábado, Venezuela acusó que un buque destructor de Estados Unidos asaltó a unos pescadores atuneros en el mar caribe.

A través de un comunicado, desde la República Bolivariana de Venezuela dieron cuenta de hechos que habrían ocurrido durante este viernes 12 de septiembre.

En ese sentido, detallaron que el buque venezolano “Carmen Rosa”, que era tripulado por nueve “humildes pescadores atuneros”, fue asaltado “de manera ilegal y hostil” por un destructor de la Armada de los Estados Unidos cuando navegaban a 48 millas náuticas al noreste de la Isla La Blanquilla, en aguas pertenecientes a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) venezolana.

De acuerdo a lo acusado por el régimen venezolano, el buque estadounidense involucrado sería el USS “Jason Dunham” (DDG-109).

“El navío de guerra desplegó 18 efectivos con armas largas que abordaron y ocuparon la pequeña e inofensiva embarcación durante ocho horas, impidiendo la comunicación y el normal desenvolvimiento de los pescadores que cumplían faena autorizada de pesca de atún”, indicaron desde el gobierno de Nicolás Maduro.

Siguiendo esa línea, Venezuela calificó esos hechos como “una operación que carece de toda proporcionalidad estratégica y que constituye una provocación directa a través del uso ilegal de exagerados medios militares”.

El régimen venezolano, junto con lo anterior, indicó que quienes están detrás de esas órdenes buscan “un incidente que justifique una escalada bélica en el Caribe, con el objetivo de insistir en su política, fracasada y rechazada por el propio pueblo de los EE.UU., de cambio de régimen”.

Sumaron que “colocando sus soldados y oficiales como carne de cañón y exponiendo sus vidas una vez más, repiten a historia de otros acontecimientos que generaron guerras eternas como la de Vietnam”.

“El incidente refleja la conducta bochornosa de sectores políticos en Washington que, de manera irresponsable, comprometen recursos militares de altísimo costo y soldados entrenados como instrumentos para fabricar pretextos de aventuras bélicas, atentando también contra su propio prestigio y honor militar, al ejecutar esta maniobra tan grotesca y desmedida”, declararon.

Agregaron que “el gobierno venezolano exige que Estados Unidos cese de inmediato estas acciones que ponen en riesgo la seguridad y paz del Caribe, a la vez que hace un llamado al pueblo estadounidense a reconocer la gravedad de estas maniobras y rechazar la utilización de sus soldados como piezas de sacrificio para sostener los deseos de una élite codiciosa y deprededadora”.

Concluyeron destacando que “nuestro país reafirma su compromiso con la paz y continuará defendiendo su soberanía y la seguridad de sus aguas frente a toda provocación”.

Estos hechos se enmarcan en la tensión que ha tenido el país norteamericano con Venezuela. En las últimas semanas Estados Unidos desplegó ocho buques en el mar Caribe, en lo que definió como maniobras contra el narcotráfico internacional.

Ahora bien, aunque el presidente Donald Trump no ha planteado oficialmente una acción directa contra Venezuela, Maduro denunció este acto como un “asedio”y una amenaza escudada en la lucha contra el narcotráfico.

Lee también:

Más sobre:VenezuelaEstados UnidosEEUUJason Dunham

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Cuánto gana Walmart en Chile? La desconocida cifra del gigante del retail

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Detienen a cuatro funcionarios municipales robando cables de cobre en Maipú: robo fue avaluado en más de $6 millones

Lo más leído

1.
Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

Destino de senadora Rincón ya está echado: Tricel escucha alegatos y vota acuerdo en requerimiento para impedir tercera candidatura

2.
Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

Tricel confirma admisibilidad de requerimiento de concejales de Santiago contra exalcaldesa Irací Hassler

3.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

4.
Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

Jara resiente su desempeño en primer debate y hace autocrítica: “Consumí mi tiempo tratando de responder interpelaciones”

5.
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Hasta 35°C: pronostican altas temperaturas para zonas de dos nortinas regiones del país

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

Dónde y a qué ver a Deportes Limache vs. Universidad Católica por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Luxemburgo por la Copa Davis en TV y streaming

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias
Chile

Oposición emplaza a Jara por fallo que inhabilita a Jadue a competir en las parlamentarias

Perro comunitario del Hospital de Quilpué fue asesinado a tiros por funcionario de la PDI de civil

Por sus 50 años: Metro de Santiago inaugura nuevo mural en estación Plaza Egaña

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”
Negocios

Ricardo Mewes: “No me calza con su perfil que vaya a quedar la escoba en Chile si Jara llega a ganar”

Defontana inicia el camino para intentar abrirse a Bolsa

Los ejecutivos clave de la fusión entre Anglo y Teck en Chile

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre
Tendencias

5 grandes anuncios de la Nintendo Direct de septiembre

Por qué el régimen de Kim Jong Un está ejecutando a cada vez más personas en Corea del Norte, según un informe de la ONU

Cuáles son los 5 países más seguros del mundo en 2025 (y qué lugar ocupa Chile)

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship
El Deportivo

Joaquín Niemann cumple una impecable ronda que lo ilusiona con los primeros puestos del BMW PGA Championship

Coquimbo tiene nuevo escolta: O’Higgins logra un triunfo clave sobre Palestino y sueña con la Copa Libertadores

DT del Barcelona carga contra la selección de España por Lamine Yamal: “No cuidan al jugador”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”
Cultura y entretención

Mariana Enriquez vuelve a su segunda novela: “Es un relato de iniciación hacia una vida para nada edificante”

Reseña de libros: de la biografía de Edward Said a la nueva novela de Susanna Tamaro

Jeremy Irons: “Siempre es un riesgo unirse a una serie que tiene un gran éxito y que ya lleva tres temporadas al aire”

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia
Mundo

Republicanos oficia a Gajardo por “retraso injustificado de nombramientos de jueces” en Antofagasta, Santiago y Valdivia

Venezuela acusa que buque destructor de EE.UU. asaltó a pescadores atuneros en el Caribe

Rumanía intercepta a un dron ruso que violó su espacio aéreo cerca de Ucrania

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté