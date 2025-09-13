“Chile hace honor de su himno patrio”: Presidente Boric destaca arribo de 68 ciudadanos palestinos evacuados desde Gaza

El Presidente Gabriel Boric destacó este sábado la llegada a nuestro país de 68 ciudadanos palestinos que fueron evacuados de la Franja de Gaza.

“En un complejo operativo que tomó meses, hemos hoy recibido exitosamente a 68 ciudadanas y ciudadanos palestinos provenientes de Gaza, 36 de ellos niños, niñas y adolescentes, cuya vida corría peligro ante el genocidio en curso. Chile hace honor a su himno patrio”, expresó el Mandatario mediante X.

Fue durante esta jornada que el Ministerio de Relaciones Exteriores dio a conocer el arribo. “Son personas con vínculos estrechos en Chile", informaron, que tuvieron que evacuar territorio palestino “en atención a la grave crisis humanitaria y de seguridad que afecta a esa zona”.

Junto con ello, explicaron que la llegada de los palestinos se enmarca “en el firme compromiso de nuestro país con el derecho internacional humanitario” y que “fue posible gracias a un esfuerzo coordinado por el Gobierno que contó con la colaboración de diversas organizaciones internacionales”.

Respecto de la evacuación en sí, detallaron que ésta inició el 10 de septiembre. El grupo se trasladó de manera terrestre y luego aérea, con la compañía del personal consular y diplomático de Chile. La Cancillería evitó dar detalles de su estadía en el país por respeto a la privacidad de los palestinos.

El conflicto bélico en curso entre Israel y Hamas ha causado la muerte de al menos 64.803 palestinos, según cifras entregadas por Ministerio de Salud de Gaza, respaldadas en términos generales por la ONU.

Un estudio independiente dirigido por Michael Spagat, investigador del Royal Holloway College de la Universidad de Londres junto al Centro Palestino de Investigación Política y Encuestas (PCPSR), sugiere que la cifra podría ser mucho mayor. El estudio, informa Deutsche Welle, da cuenta de 75.200 muertes directas por la guerra entre el 7 de octubre de 2023 y el 5 de enero de 2025.

En Israel, en tanto, se estima que 1.139 personas han muerto luego del ataque del 7 de octubre de 2023 perpetrado por Hamas y que 251 israelíes fueron capturados como rehenes, de los cuales al menos 49 han muerto y 155 fueron liberados o rescatados con vida, Del total de 50 que permanecen en cautiverio, solo 23 estarían con vida, estima el gobierno israelí. A esta cifra, se suman los 888 soldados muertos desde el inicio de la guerra, según cifras entregadas a inicios de julio.