Venezuela anuncia dos nuevos despliegues en la costa en respuesta a las maniobras militares de EE.UU.

Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció dos nuevos despliegues de seguridad en los estados costeros de La Guaira y Carabobo, en respuesta a las maniobras militares de Estados Unidos en aguas del Caribe para combatir el narcotráfico, que han provocado un aumento de las tensiones entre ambas naciones.

El mandatario explicó que esta medida forma parte de la operación Independencia 200, a la que se sumaron también las milicias populares que desde hace semanas participan de estos ejercicios, y tiene como objetivo preservar la seguridad de dos territorios de gran importancia geográfica y estratégica.

Uno de los que participó en este inicio de las maniobras en La Guaira fue el ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien explicó que los militares vigilarán las principales rutas marítimas, terrestres, como también el aeropuerto.

“Este es un pueblo pacífico, que se ha venido preparando en conciencia, se ha venido preparando activamente, preparando en todos los frentes para resistir, por el tiempo que sea necesario”, dijo Cabello. “Yo no me quedo en casa, al combate me voy, con el pueblo de La Guaira y el pueblo de Venezuela”, enfatizó.

Diosdado Cabello

Cabello además explicó que estos ejercicios están “enfocados en la protección de instituciones, organismos y servicios públicos vitales”, así como aduanas, puntos de acceso, pero también unidades militares y emisoras comunitarias.

También alertó de las maniobras que EE.UU. suele emplear en la región para impulsar “cambios de régimen” en aquellos países que le son hostiles, bajo la imagen de la lucha contra el narcotráfico, informó la cadena Globovisión.

“Las enmascaran detrás de supuestas operaciones de lucha contra el narcotráfico (...), si ellos quisieran atacar al narcotráfico estarían desplegados en el Pacífico, atendiendo el enorme tráfico de drogas que circula por ahí, que casualmente lo dirigen sus socios en América”, aseguró Cabello.