    Mundo

    Venezuela: Edmundo González sostiene que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”

    Tras una conversación con el mandatario peruano, el opositor venezolano destacó "la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática".

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Alejandro Martínez Vélez / Europa Press

    Durante la mañana de este jueves, el opositor venezolano, Edmundo González, se refirió al proceso que enfrenta Venezuela apuntando que “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio”.

    González, que se autoproclamó como ganador de las últimas elecciones al no reconocer la victoria de Nicolás Maduro, sostuvo una conversación con el mandatario peruano, José Jeró, donde abordó el presente del país.

    “Nuestra región requiere de unión. Y en ese sentido, sostuve una conversación con el Gobierno del Perú para abordar la situación de Venezuela y la importancia de fortalecer una coordinación regional que acompañe la transición democrática”; sostuvo.

    Según señaló en un mensaje publicado en X, “una transición duradera exige respeto al voto expresado el 28 de julio y la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas”.

    “Agradezco al Perú su respaldo al pueblo venezolano”, añadió.

    Cabe recordar que tras la detención de Maduro el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designó a la hasta ahora vicepresidenta, Delcy Rodríguez, como presidenta en funciones. Tras esto, Rodríguez recibió el respaldo de las Fuerzas Armadas de la mano del ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López.

