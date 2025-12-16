Venezuela en la mira: el petróleo multimillonario que alimenta la tensión entre Trump y Maduro

El segundo petrolero vendido a Venezuela es visto en la costa de Bushehr, Irán, el 8 de junio de 2022. Foto: Archivo

“Estoy hablando de una oportunidad de 1,7 billones de dólares”, les dijo a los inversionistas María Corina Machado, la principal líder de la oposición de Venezuela, el mes pasado, semanas después de ganar el Premio Nobel de la Paz por desafiar a Nicolás Maduro, el líder autocrático del país. La opositora hizo su presentación por video en vivo en una conferencia de negocios en Miami a la que asistieron ejecutivos y políticos estadounidenses, incluido el Presidente estadounidense, Donald Trump.

La ingeniera industrial y fundadora del partido Vente Venezuela destacó en aquella reunión las enormes reservas de petróleo y gas de Venezuela —“Abriremos todo, upstream, midstream y downstream, a todas las empresas”—, así como su infraestructura minera y energética. Su mensaje ha sido inquebrantable desde principios de este año, cuando se jactó del “infinito potencial” de su país para las empresas estadounidenses en un podcast presentado por el hijo mayor del Presidente, Donald Trump Jr.

Ha tenido un público receptivo, pues, Venezuela y su petróleo son el nexo de dos de las prioridades de seguridad nacional declaradas por Trump. Venezuela posee alrededor del 17% de las reservas mundiales de petróleo conocidas, o más de 300.000 millones de barriles, casi cuatro veces la cantidad de Estados Unidos. Y ninguna nación tiene mayor presencia en la industria petrolera venezolana que China, la superpotencia cuya inmensa presencia comercial en el hemisferio occidental la administración Trump pretende frenar.

El Presidente y sus asesores han insistido públicamente en que sus letales operaciones militares en Venezuela y su campaña de presión contra Maduro tienen como objetivo principal proteger a los estadounidenses del narcotráfico. Sin embargo, Venezuela no es un productor de drogas, y los narcóticos que contrabandean a través del país se dirigen principalmente a Europa, precisa el diario The New York Times.

Tras bastidores, los funcionarios del gobierno también se han centrado intensamente en las reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.

El valor del petróleo

La importancia de las reservas es evidente en las negociaciones secretas entre funcionarios estadounidenses y Maduro sobre el petróleo, y en las conversaciones que asesores y aliados de Trump han tenido con Machado y otras figuras de la oposición venezolana.

Ya en octubre pasado el Times revelaba que la administración de Maduro ofreció abrir los proyectos de petróleo y oro de Venezuela a empresas estadounidenses en un intento de apaciguar la ofensiva de Trump. El régimen venezolano estaba dispuesto a ofrecer contratos preferenciales a empresas estadounidenses, redirigir las exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y reducir los acuerdos energéticos y mineros con empresas de Irán, China y Rusia.

Trump, por su parte, ha dejado claro públicamente su interés en controlar las reservas de Venezuela. En un discurso ante los republicanos en Carolina del Norte en 2023, cuatro años después de respaldar los esfuerzos durante su primer mandato para derrocar a Maduro, Trump dijo: “Cuando me fui, Venezuela estaba a punto de colapsar. La habríamos tomado, habríamos obtenido todo ese petróleo, habría estado justo al lado”.

El papel del petróleo en el aumento de las tensiones entre Maduro y Trump quedó subrayado por la dramática incautación por parte de Estados Unidos el miércoles del “Skipper”, un petrolero que navegaba por el Mar Caribe con crudo para Cuba y China en secreto, desafiando las sanciones. Trump afirmó que se quedaría con el cargamento, aunque su autoridad legal para hacerlo es cuestionable.

Captura del “Skipper”

Venezuela y su petróleo son el nexo de dos de las prioridades de seguridad nacional declaradas por Trump: el dominio de los recursos energéticos y el control del hemisferio occidental.

En ese contexto, las exportaciones de petróleo venezolano han caído drásticamente desde que Estados Unidos confiscó el petrolero “Skipper” e impuso nuevas sanciones a compañías navieras y buques que hacen negocios con Caracas, según datos de envío, documentos y fuentes marítimas citadas por la agencia de noticias Reuters.

La incautación estadounidense el miércoles pasado del navío fue la primera captura estadounidense de un cargamento de petróleo venezolano frente a las costas de Venezuela desde que se impusieron las sanciones en 2019 y marcó una fuerte escalada en las crecientes tensiones entre la administración Trump y el gobierno de Maduro.

Tras conocerse la noticia, el gobierno de Venezuela calificó lo ocurrido como “un robo descarado y un acto de piratería internacional” que se da en una campaña de EE.UU. que “responde a un plan deliberado de despojo de nuestras riquezas energéticas”.

El buque de gran capacidad transportaba aproximadamente 1,85 millones de barriles de crudo pesado venezolano Merey, según imágenes satelitales analizadas por TankerTrackers.com. Era demasiado grande para transitar por el canal de navegación de Houston, por lo que debió fondear cerca y descargar la carga a buques más pequeños, según informó el puerto.

Desde la incautación, solo buques petroleros fletados por la petrolera estadounidense Chevron han navegado en aguas internacionales con crudo venezolano, según datos de Reuters. Chevron cuenta con autorización del gobierno estadounidense para operar a través de empresas conjuntas en el país y exportar su petróleo a Estados Unidos.

Otros petroleros que han cargado alrededor de 11 millones de barriles de petróleo y combustible están varados en aguas venezolanas, informó la agencia. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo esta semana que el “Skipper” fue interceptado y retenido bajo una orden de incautación, mientras que la autoridad marítima de Guyana dijo que estaba enarbolando falsamente la bandera del país.

Más incautaciones

Incautar más petroleros amenazaría con empobrecer aun más a una nación rica en petróleo que ya enfrenta dificultades, mientras Trump intenta obligar a Maduro a dejar el cargo.

En esa línea, Estados Unidos se está preparando para incautar más petroleros sancionados frente a las costas de Venezuela, mientras la administración Trump abre una nueva fase de su campaña de presión contra Maduro, dijeron funcionarios al portal Axios. Esa nueva fase también podría incluir pronto “ataques terrestres contra Venezuela”, dijo el presidente Trump el viernes.

“El Presidente tiene muchas herramientas en su caja de herramientas, y esta es una de ellas”, dijo un asesor de Trump a Axios. La armada estadounidense sin precedentes en alta mar puede bloquear eficazmente a Venezuela o constituir la plataforma de lanzamiento de una invasión, que Trump hasta ahora no ha autorizado. Hasta 18 buques petroleros sancionados se encuentran actualmente en aguas venezolanas.

Ocho están clasificados como “buques portacontenedores de gran capacidad”, como el “Skipper”, con capacidad para transportar casi 2 millones de barriles de crudo venezolano, según Samir Madani, cofundador de la empresa Tanker Trackers, que monitorea el transporte marítimo mundial. “Es un buffet bastante amplio para que Estados Unidos elija”, dijo Madani a Axios.

Hasta el momento Trump no quiere incursionar en aguas venezolanas para confiscar barcos. “Tenemos que esperar a que se muevan. Están esperando en el banquillo. Una vez que se muevan, iremos a los tribunales, conseguiremos una orden judicial y luego los atraparemos”, dijo el asesor de Trump a Axios.

“Pero si nos hacen esperar demasiado, podríamos conseguir una orden para llevarlos allí”, en aguas venezolanas. Hasta 11 millones de barriles de petróleo venezolano se encuentran en 39 buques petroleros en aguas venezolanas, según Madani y Reuters.

Crudo bajo presión

Trump le sugirió a Maduro, en una llamada telefónica el mes pasado, que dejara el cargo. Maduro se ha negado a ceder el poder en el futuro próximo, a pesar del aumento de las fuerzas militares estadounidenses en el Caribe y la reiterada amenaza de Trump de ir más allá de los ataques marítimos y atacar objetivos dentro de Venezuela.

Estados Unidos solo ha incautado un puñado de petroleros en los últimos años. Todas estas acciones se han basado en la sospecha de que el petróleo iraní se utiliza para financiar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una rama del ejército iraní que la primera administración Trump designó como organización terrorista extranjera, según Edward Fishman, exespecialista en sanciones del Departamento de Estado.

Como ya hizo la semana pasada, el gobierno estadounidense podría justificar futuras incautaciones alegando el historial de petroleros que transportan petróleo desde Irán, país sujeto a sanciones más estrictas que Venezuela.

El petrolero SCF "Surgut", propiedad del principal grupo de petroleros de Rusia, Sovcomflot, transita por el Bósforo en Estambul, Turquía, 4 de abril de 2024. Foto: Archivo Yoruk Isik

Unas cuantas incautaciones más de petroleros que transportan petróleo venezolano por parte de Estados Unidos podrían llevar a que las empresas decidan evitar el país y a una consiguiente pérdida de ingresos petroleros, dijo al diario neoyorquino Tom Warrick, exfuncionario del Departamento de Estado que también trabajó como abogado de la industria petrolera.

“La estrategia de la administración Trump ahora se revela claramente como un objetivo para ese flujo de caja”, dijo. “Venezuela tiene una cantidad bastante pequeña de efectivo disponible, por lo que perder ese petrolero empezará a doler rápidamente”.

Después de más de 20 ataques militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico contra presuntos barcos cargados de drogas este año, y una acumulación militar estadounidense a gran escala en el sur del Caribe, las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están en su punto más volátil en años.

Casi 90 personas han muerto en los ataques estadounidenses contra presuntos barcos cargados de droga, lo que ha alarmado a los defensores de los derechos humanos y ha provocado un debate entre los legisladores estadounidenses sobre la legalidad de estas acciones.