Aeronaves de Estados Unidos sobrevuelan aguas cerca de Venezuela

Anteriormente fue desplegado el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que fue estacionado cerca de Venezuela. Foto: Archivo

La presión de Estados Unidos a Venezuela aumenta hora tras hora. Tanto así que al menos un avión bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y otra aeronave de control de operaciones de Estados Unidos sobrevolaron a 65 kilómetros de las costas venezolanas, según informó el portal de noticias France 24.

El sobrevuelo en las aguas del Caribe, entre las costas venezolanas y la isla de Curazao, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24, tuvo lugar horas después de que el Departamento de Estado designara oficialmente al llamado Cartel de los Soles como una organización terrorista, grupo que EE.UU. vincula al gobierno de Nicolás Maduro. Esa acusación ha sido reiteradamente rechazada por Caracas.

Los movimientos llegan en el marco del despliegue naval de Washington en el Caribe, que comenzó en agosto y que ha estado acompañado de ataques letales contra supuestas narcolanchas. La operación estadounidense, denominada Operación Lanza del Sur, ha hundido al menos 21 buques desde el 2 de septiembre, matando al menos a 83 personas en ataques que expertos, legisladores y defensores de los derechos humanos consideran ejecuciones extrajudiciales y actos ilegales.

Llamada entre Trump y Maduro

Según fuentes citadas por el portal Axios, Donald Trump baraja una conversación directa con su par venezolano. No obstante, según el reporte, la comunicación que sería mediante llamada telefónica aún estaría en fase de planificación.

Esta información fue divulgada luego de que la semana pasada el mandatario republicano señalara públicamente que está dispuesto a conversar con el líder chavista.

“Nadie planea ir a dispararle a (Maduro) ni a secuestrarlo, en este momento. No diría que nunca, pero ese no es el plan ahora mismo”, declaró un alto funcionario estadounidense de manera anónima. “Mientras tanto, vamos a hacer estallar barcos que transporten drogas. Vamos a frenar el narcotráfico”, agregó.

Topping our most tracked flights list at the moment, multiple US military aircraft, including B-52, F/A-18, and E-2 aircraft off the coast of Venezuela. All are operating with active Mode S transponders and tracked via MLAT (coverage will be variable). https://t.co/V1PzbDRTRJ pic.twitter.com/lcFqWyWinL — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025

Vuelos comerciales suspendidos

Pero la tensión está lejos de disiparse. El sábado pasado, tres aerolíneas internacionales cancelaron sus vuelos que salían desde Venezuela, un día después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtiera a las principales compañías aéreas de una “situación potencialmente peligrosa” al sobrevolar el país.

La brasileña Gol, la colombiana Avianca y TAP Air Portugal cancelaron sus vuelos que salían de Caracas, según Flightradar24 y el sitio web oficial del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía. Otras aerolíneas como Latam, Gol, TAP y Turkish Airlines también dejaron de sobrevolar Venezuela.

Este martes, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) venezolano amenazó a las aerolíneas para que retomen los vuelos, dándoles 48 horas para volver a operar o podrían perder sus derechos de tráfico, es decir, sus permisos para aterrizar y despegar en el país.

Several Airlines Suspend Venezuela Flights After FAA Warns Of ‘Heightened Military Activity’https://t.co/wwngd7yxV8 pic.twitter.com/6CBZFLKj3W — Forbes (@Forbes) November 24, 2025

IATA, la asociación que engloba a buena parte de las aerolíneas de todo el mundo, pidió diálogo entre las autoridades involucradas y recordó que las cancelaciones son temporales y responden a análisis de riesgo para proteger a pasajeros y tripulaciones.

Si Venezuela cumple su amenaza y quita los permisos, el principal perjudicado sería el propio país, que perdería aún más conectividad aérea, explica el diario español El País. Por ahora, Iberia, Air Europa y Plus Ultra no tienen fecha de regreso definida.