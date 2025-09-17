Venezuela inicia maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de EE.UU.

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este miércoles el inicio de maniobras militares en el Caribe “en respuesta a las amenazas” de Estados Unidos, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmara que sus fuerzas destruyeron tres embarcaciones venezolanas en la región.

Durante el anuncio de la maniobra, denominada Caribe Soberano 200 y que se realizará en la isla La Orchila, explicó que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó el ejercicio, que implica el despliegue de medios aéreos (con drones), marítimos, y terrestres, así como fuerzas especiales, de Inteligencia y guerra electrónica.

La operación se realizará desde la Base Naval Antonio Díaz, a unos 180 kilómetros de la costa continental del país, durante tres días consecutivos.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro MIRAFLORES PALACE

“Se ha levantado una voz amenazante, vulgar contra nuestro pueblo, contra nuestras autoridades legítimas, contra nuestro comandante en jefe (Maduro) y ese pueblo ha dado una respuesta. Ante la amenaza, una respuesta contundente, que no (...) son fantasías”, declaró el titular de la cartera en declaraciones televisadas.

La denuncia de una operación de falsa bandera

Por su parte, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, denunció una “operación de falsa bandera”, u operación encubierta, por parte de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos en Venezuela, que ya suma la detención de cuatro personas que transportaban cerca de 3,7 toneladas de droga.

Cabello dio las identidades de los arrestados, entre quienes se encuentra un hombre que estuvo siete años detenido en Puerto Rico por tráfico de drogas. Según dijo, el dueño de lo incautado es un agente de la DEA y además aseveró que cuando se quiere demostrar un hecho “se hace una operación”, no se bombardea la embarcación.

Los recientes ataques estadounidenses contra embarcaciones venezolanas, que llevan un saldo de alrededor de 15 muertos, provocaron un aumento de la tensión tanto en la región como dentro de EE.UU., donde algunos congresistas han afirmado que Washington carece de base legal para bombardear barcos que no sean “objetivos militares”.