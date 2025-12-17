SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Venezuela rechaza la “amenaza temeraria” de EE.UU. y adelanta que denunciará al país ante la ONU por violar derecho internacional

    La vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez, llamo a la comunidad internacional a que se rechace la "extravagante" amenaza realizada por el presidente Donald Trump.

    Por 
    Rodrigo Gómez S.
     
    Europa Press
    Nicolás Maduro revela cómo fue la llamada que sostuvo con Donald Trump. Foto: Europa Press.

    El gobierno de Venezuela denunció este martes la “amenaza temeraria y grave” vertida por Estados Unidos, luego de que el presidente Donald Trump, haya ordenado el bloqueo para los buques petroleros que entren o salgan del país caribeño y anunció que recurrirá a la ONU.

    A través de Telegram, la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, afirmó que “el presidente de Estados Unidos, violando el Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad, ha lanzado una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela”.

    En la comunicación, también tildó de “grotescas” las declaraciones del republicano. Así, el régimen de Nicolás Maduro denunció que desde Estados Unidos pretenden “robar las riquezas” de Venezuela al ordenar el bloqueo contra los buques de crudo, un extremo descrito como “absolutamente irracional”.

    El mandatario “asume que el petróleo, tierras y riquezas mineras de Venezuela son de su propiedad y (que) en consecuencia, Venezuela debe entregarle todas sus riquezas de inmediato”, agrega la comunicación compartida por Rodríguez, aludiendo a lo calificaron como una “expresión intervencionista y colonialista” de Trump.

    “Su verdadera intención (...) fue siempre apropiarse del petróleo, las tierras y minerales del país a través de gigantescas campañas de mentiras y manipulaciones. Venezuela jamás volverá a ser colonia de imperio ni de poder extranjero alguno”, aseguró Rodríguez, antes de hacer un llamado a la comunidad internacional para que rechace por “todos los medios esta extravagante amenaza que desvela una vez más las intenciones de Trump”.

    Denuncia ante la ONU

    Al mismo tiempo que cuestionaron las determinaciones de Trump, Caracas anunció en la misma nota que “procederá, en estricto apego a la Carta de la ONU, a ejercer plenamente su libertad, jurisdicción y soberanía por encima de estas amenazas guerreristas” y que ordenó a su embajador ante Naciones Unidas denunciar, “de inmediato, esta grave violación del Derecho Internacional contra Venezuela”.

    Esta protesta llega después de que el mandatario estadounidense haya ordenado bloquear los petroleros sancionados con salida y destino a Venezuela, alegando “el robo de nuestros activos y (...) el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas”.

    Trump, también declaró como “organización terrorista” al régimen de Maduro e informó que Venezuela está “completamente rodeada de la mayor Armada jamás reunida en la historia” del continente y que esta situación “solo irá a más”.

    “El impacto que supondrá para ellos será algo nunca visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron anteriormente”, enfatizó Trump.

