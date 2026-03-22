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    Viceministro cubano dice que las fuerzas armadas se están preparando para una posible agresión militar de EE.UU.

    Anteriormente las autoridades cubanas habían respondido a los comentarios del presidente estadounidense Donald Trump quien aseguró que "sería un honor" tomar control de la isla.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Créditos: Cancilleria de Cuba

    El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio dijo en una entrevista que, pese a que su país “no tiene una disputa” con Washington, las Fuerzas Armadas de su país se están preparando para una posible agresión militar por parte de Estados Unidos.

    “Nuestro país siempre ha estado dispuesto a movilizarse como nación en su conjunto ante una agresión militar. La verdad es que siempre lo vemos como algo muy lejano. No creemos que sea probable, pero seríamos ingenuos si no nos preparáramos”, añadió al medio NBC News este domingo.

    Pero también dijo que no ve justificación para que Estados Unidos “tome acciones militares en un país vecino como Cuba”.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump se ha referido varias veces a una posible intervención. Durante los últimos días, dijo que “tendría el honor” de tomar control de isla y que “creo que puedo hacer lo que quiera con ella. Es una nación muy debilitada en este momento”.

    Ante estas declaraciones, el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel publicó un mensaje en que señalaba que EE.UU. “amenaza públicamente a Cuba, casi a diario, con derrocar por la fuerza el orden constitucional. Y usa un indignante pretexto: las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y pretendido aislar hace más de seis décadas”.

    Además, añadió que “ante el peor escenario, a Cuba la acompaña una certeza: cualquier agresor externo chocará con una resistencia inexpugnable”.

    Sobre esto mismo, Fernández de Cossio dijo este viernes que “puedo confirmar categóricamente que el sistema político de Cuba no es negociable, y por supuesto ni el presidente ni el cargo de ningún funcionario en Cuba están sujetos a negociación con Estados Unidos”.

    Sin embargo, tampoco descarta que ambas naciones logren alcanzar “determinados acuerdos de interés mutuo”, como han hecho en otros tiempos.

    Lee también:

    Más sobre:Carlos Fernández de CossioCubaEstados UnidosDonald TrumpMiguel Díaz-Canel

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