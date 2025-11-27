Víctimas del incendio en complejo de rascacielos de Hong Kong aumentan a 44 mientras cientos continúan desaparecidos

Al menos 44 personas murieron tras un incendio masivo que se inició en horas de la tarde de Hong Kong y se extendió por varios rascacielos en un complejo de viviendas. Además cientos de personas continúan desaparecidas.

El fuego comenzó a las 14:51 hora local (03:51 de Chile) en los edificios residenciales Wang Fuk Court, en el barrio de Tai Po, y fue clasificado como de nivel cinco, el más grave, por el departamento de bomberos de la ciudad.

Los bomberos tuvieron dificultades para llegar a algunos residentes atrapados en los pisos superiores de las edificaciones que albergan a una gran población de ancianos, las que en horas de la mañana hongkonesa seguían en llamas.

Con esto, el incendio sería el más mortífero en esta región desde la Segunda Guerra Mundial.

Según informó la Autoridad Hospitalaria de Hong Kong a CNN, hasta las 8:00 de la mañana locales al menos 66 personas habían sido hospitalizadas, con 17 en estado crítico y 24 en estado grave. También confirmó la muerte de al menos 44 personas y que 279 aún están desaparecidas.

El jefe de Gobierno de Hong Kong, John Lee, explicó que las autoridades pertinentes iniciaron una investigación y que los expertos recolectarían muestras de material del andamiaje para verificar si el complejo residencial en llamas cumplía con las normas de construcción.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Chris Tang, aseguró que las primeras pesquisas indicaron que la rápida propagación de las llamas era “sospechosa”. “La red y la lona impermeable, una vez quemadas, mostraron una propagación de las llamas superior a la permitida”, aseguró.

Poco después de sus declaraciones tres hombres fueron arrestados bajo sospecha de homicidio involuntario, según informó un portavoz policial. La policía acusó de negligencia grave a dos directores y al consultor de una constructora, en una conferencia de prensa la madrugada del jueves, hora local.

El nombre de la empresa de contrucción fue hallado en paneles de poliestireno inflamable que los bomberos encontraron bloqueando algunas ventanas del complejo residencial.

Las autoridades añadieron que sospechan que otros materiales de construcción encontrados en los departamentos, como redes de protección, lonas y cubiertas de plástico, no cumplían con las normas de seguridad.