Víctor Ramos por Comisión para la Paz y el Entendimiento: “Hay temas que no podemos someterlo al tema político electoral coyuntural”

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos, que se desempeño como secretario ejecutivo de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, se refirió a la aprobación del documento y la falta de unanimidad en la comisión señalando que “Hay temas que no podemos someterlo al tema político electoral coyuntural”.

Tras una prolongada discusión, la Comisión para la Paz y el Entendimiento, que busca dar una salida política al conflicto mapuche en la Macrozona Sur, no logró un acuerdo absoluto, con el documento siendo aprobado por siete votos a favor y uno en contra.

Según señaló Ramos “lo importante de esto es dónde ponemos el foco. Y si vamos a poner el foco en aquellos siete que están dispuestos a salir de su posición por el bien del país, o vamos a poner el foco en aquel voto más disidente”.

“En política, para cambiar las cosas, hay que tomar riesgos”, mencionó, agregando que “Yo creo que esta región y este conflicto no debe ser sometido a ningún tipo de interés político de corto plazo, ninguno. Nosotros hemos intentado trabajar de esa manera con todos los sectores políticos. Y todos son testigos de las conversaciones que yo he tenido”.

De acuerdo a lo que apuntó Ramos quien fue reemplazado en la instancia por Fabián Salas luego de asumir como subsecretario del Interior del gobierno de Gabriel Boric, "yo pido y hago un llamado a la responsabilidad de todos los actores. Hay temas que no podemos someterlo al tema político electoral coyuntural, porque eso le ha hecho mucho daño a la zona. Y creo que tenemos una buena oportunidad acá sobre la mesa".

Siete votos a favor y uno en contra

En la ocasión, el subsecretario también se refirió a los alcances de la falta de unanimidad señalando que esto fue una regla autoimpuesta por la comisión.

“Cuando empieza su funcionamiento, entre ellos dicen, oye, busquemos que esto sea por unanimidad, como una regla interna de funcionamiento", detalla, apuntando que se hizo de esta manera para que “con eso empujemos el consenso lo más lejos posible, lo más amplio posible. Porque tenemos que obligarnos a lograr resolver hasta la última diferencia, hasta el último minuto bajo esa regla”.

A pesar de esto, según menciona, “Si bien la unanimidad no se logra, no se puede negar que se logra un consenso que es... Que si usted me preguntaba en mayo del 2022 cuando me tocó entrar a esta agenda, que en algún momento íbamos a lograr que siete personas tan distintas, de sectores políticos, ideológicos, sociales, tan diversos y tan distantes, iban a lograr un consenso sobre esta materia, yo le hubiese dicho a usted que eso era imposible”.

“Creo que esta comisión, en su amplia y absoluta mayoría, está demostrando que no están dispuestos a que las cosas sigan tal cual como están y se queden donde mismos”, agrega.

Finalmente, según menciona, “Los comisionados cuando no logran la unanimidad, pero tienen que cumplir con las bases con el decreto presidencial. No tienen que cumplir con la regla autoimpuesta. La regla autoimpuesta no tiene ningún peso normativo, no es algo legal. Es una regla autoimpuesta. Y se reconoce que no se logra cumplir con esa regla autoimpuesta y, por lo tanto, pasa a cumplir con lo que sí el decreto y las bases le pedían".