    Mundo

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Tres videos recién descubiertos muestran a Alex Pretti siendo abordado por agentes federales en un enfrentamiento previo.

    Fernando Fuentes 
    Fernando Fuentes
    Alex Pretti, el enfermero de 37 años asesinado por agentes federales en Minneapolis.

    El miércoles surgieron videos de un enfrentamiento previo entre Alex Pretti y agentes federales estadounidenses, 11 días antes de que el enfermero de la UCI de un hospital de veteranos muriera a tiros por efectivos de la Guardia Fronteriza el 24 de enero pasado, en Minneapolis.

    Un video de aproximadamente dos minutos, publicado el miércoles por The News Movement, un medio de comunicación digital, muestra un incidente ocurrido el 13 de enero en Minneapolis, en el que los agentes aparentemente agarraron a Pretti y lo derribaron durante intensas protestas comunitarias contra la represión federal en la ciudad de Minnesota.

    No está claro qué precedió a los hechos captados por la cámara, pero las imágenes muestran a Pretti gritándoles a los agentes en un vehículo sin distintivos y pateando la luz trasera del auto mientras se alejaban. Poco después, se ve a un agente fuertemente armado con equipo táctico salir del vehículo y aparentemente derribar a Pretti mientras otros agentes se congregan a su alrededor, detalla el diario The Guardian.

    Pretti pareció liberarse de los agentes poco después y se quedó de pie en el lugar mientras los agentes se marchaban. Después de que los efectivos le quitaran el abrigo, el video de News Movement muestra lo que parece ser un arma en su cintura. Pretti, quien, según confirmaron las autoridades estatales, tenía permiso para portar un arma, no la tocó durante ni después del altercado.

    Un representante de la familia confirmó a The Guardian que Pretti aparecía en las imágenes publicadas el miércoles.

    Steve Schleicher, abogado de la familia del enfermero, declaró: “Una semana antes de que Alex fuera asesinado a tiros en la calle, a pesar de no representar ninguna amenaza para nadie, fue agredido violentamente por un grupo de agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas). Nada de lo ocurrido una semana antes podría justificar el asesinato de Alex”.

    Un representante de la familia también declaró que estaban al tanto del incidente y que Pretti sufrió lesiones, pero no recibió atención médica.

    El Minnesota Star Tribune publicó el miércoles un video separado del mismo incidente, tomado por un transeúnte, que muestra a los agentes derribando a Pretti. Max Shapiro, testigo que filmó el incidente, declaró al periódico: “Lo arrojaron al suelo con mucha fuerza”. La grabación termina con Shapiro acercándose al enfermero y preguntándole si se encuentra bien, a lo que Pretti responde: “Estoy bien. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos a salvo?”.

    Un tercer video del incidente, publicado en YouTube el mismo día, da una idea de la indignación generalizada por el operativo de control migratorio en curso, con autos tocando la bocina y personas haciendo sonar silbatos para alertar a sus vecinos de la presencia de agentes federales.

    Pretti y los demás manifestantes se enfrentaron a agentes federales ese día a solo cuatro cuadras de donde Renée Good había sido asesinada por un agente del ICE la semana anterior.

    Todos los videos muestran que, durante el incidente, los agentes dispararon gases lacrimógenos y gas pimienta contra la multitud mientras continuaban sujetando a Pretti. Las caóticas imágenes muestran a otros residentes reuniéndose y gritándoles a los agentes después.

    Consultado por CNN sobre los nuevos videos sobre Pretti, Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, respondió que no los consideraba relevantes para su asesinato fatal ocurrido 11 días después.

    “Creo que deberíamos hablar sobre las circunstancias que llevaron al asesinato y lo que sucedió”, dijo el alcalde.

    Para los activistas que llevan casi dos meses desafiando al gobierno de Donald Trump en Minneapolis, si las grabaciones demuestran algo es que Pretti estaba “fichado”, y que fue “ejecutado a sangre fría”, apuntó el diario El País.

    Los dos agentes federales, miembros de la Patrulla Fronteriza, que le dispararon repetidamente por la espalda a Pretti, fueron apartados de sus empleos, según informó el miércoles un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional.

