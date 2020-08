Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal: “Por supuesto que Beatriz Sánchez es mejor candidata que Jadue”

“Va a suceder sí o sí”. Esa es la frase que, de entrada, lanza el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, respecto de las posibilidades de lograr unidad en la oposición de cara a los futuros desafíos electorales.

Esa postura, de hecho, es la que ha defendido junto a su partido al interior del Frente Amplio (FA) en medio de la discusión sobre sus políticas de alianzas, una posición que, además, cree que se terminará por imponerse en el bloque.

Sin embargo, el parlamentario es claro respecto que, para lograr ese objetivo, los partidos de la ex Nueva Mayoría (NM) deben “abrazar” las demandas que se expresaron el 18 de octubre. En esa línea, sostiene que “lo lógico es que cualquier nuevo gobierno va a parecerse mucho más a las coordenadas del Frente Amplio”.

¿Por qué la oposición no ha podido capitalizar el bajo respaldo del gobierno?

En Chile ha ido aumentando una mayoría opositora, que es mucho más que las siglas de nuestros partidos. Efectivamente ha faltado, pese a que ha andado bien en el último tiempo, liderazgos públicos de oposición que capitalicen eso. Es cosa de tiempo que la oposición logre capitalizar eso.

Algunos han dicho que la ex NM no capitaliza porque también comparte responsabilidad. ¿Por qué falla el FA, entonces?

Hay una dificultad para la centroizquierda tradicional de capitalizar esto. Pero lo que pasa es que hay un punto de saturación donde la gente no está buscando alternativas, ni pensando en adherir. Es una impugnación general al mundo político, con claros responsables en la centroizquierda tradicional y en Chile Vamos, pero no en el FA. Sería una mala expectativa creer que el FA iba a crecer inmediatamente.

¿Qué falta para lograr la unidad?

Es inevitable la unidad de la oposición. Va a suceder sí o sí. El FA no puede ser el responsable de la división y de eso se ha ido logrando una conciencia. Lo que está faltando es que tengamos un gran acuerdo programático, en donde espero que el FA tenga mucha influencia, de cómo será un futuro gobierno. Los 2/3 de la convención constitucional y la presidencial garantizan que va a haber una gran unidad opositora.

El FA se ha ido abriendo a alianzas con la ex NM, una tesis que ha defendido el PL. ¿Triunfó esa postura?

Sí, pero no solo la del PL, sino que está triunfando el sentido común y lo que la gente espera de nosotros. En un escenario como este, nadie se explicaría que por el rol del FA haya una continuidad del gobierno. Somos responsables, y digo el FA, porque la centroizquierda futura la va a liderar sin duda esta generación del FA. El FA es el principal responsable de un futuro gobierno de centroizquierda.

¿Se terminará dando un giro total?

Creo que sí, en la medida que el FA se transforme en una fuerza gravitatoria. El FA tiene que ser capaz de ser una fuerza tan atractiva que corra el cerco programático, que fije ciertas condiciones y que se logre un acuerdo en torno a eso.

Antes del 18 de octubre no estaban abiertos a esto. ¿Por qué el cambio?

Varias cosas. Primero, el fracaso de Sebastián Piñera. Segundo, en la elección de alcaldes y de gobernadores si no hay acuerdo opositor va a terminar ganando la derecha. El 18 de octubre fue una contestación al mundo más tradicional y confirma lo que veníamos diciendo, y lo lógico es que cualquier nuevo gobierno va a parecerse mucho más a las coordenadas del FA. Y eso también le va a pasar a la derecha. Ya vemos como Joaquín Lavín intenta transformarse en una especie de candidato de centro.

¿Se instaló el pragmatismo?

El FA ha madurado mucho. Todos los dirigentes sentimos un peso de responsabilidad histórico porque el proceso constituyente es un momento inédito. No es el momento para mantener una posición puramente identitaria o testimonial.

Dice que el programa seguirá al FA. ¿El requisito para la ex NM es que se parezcan a ustedes?

No, o sea sí, pero no puesto de esa manera. El centro de la historia no es el FA, el FA es un instrumento, interpreta un momento, ciertas demandas, pero el centro es que ha habido un gran estallido social, que le ha dicho al mundo político ‘estas son nuestras prioridades’.

Buscan que adopten su programa…

Hoy todos entienden que se requieren reformas mucho más audaces. No lo pondría de manera arrogante como que tienen que venir a nuestras posiciones, sino que toda la centroizquierda está entendiendo que las prioridades ya fueron fijadas por la gente.

¿Pero hay disposición a ceder?

Sí y nuestro propio programa tiene que actualizarse. No es una biblia ni un dogma. Hacemos un llamado ya al resto de la oposición a tener ese diálogo programático.

¿Se debe dar la discusión de un gobierno de unidad?

Sí, no veo otro camino. Tenemos que discutir sobre un gobierno de coalición, donde el programa sea audaz. Espero que esto lo entienda no solo nuestro sector, sino que también los liderazgos empresariales.

¿Beatriz Sánchez lo puede liderar?

El liderazgo de Beatriz tiene la capacidad de producir confianza, de un gobierno reformista, pero a la vez con mesura. Ella puede encarnar la unidad de la oposición. Siempre lo he creído y después del 18 de octubre, con mayor razón.

¿Les preocupa su baja en sondeos?

Personalmente no, de hecho, me impresiona que, a pesar de haber decidido no tener un liderazgo público significativo, se mantenga en las encuestas. Eso demuestra la confianza que hay en ella.

¿Debe decidir pronto si será candidata?

Los plazos que se han conversado en el FA, y también con ella, son después del plebiscito, y me parece lo más razonable. Hay que tener paciencia.

Pero ya están apareciendo otros liderazgos, como Jadue. ¿No debe apurar la decisión?

Hoy toda la prioridad tiene que estar puesta en el plebiscito y, por lo tanto, no creo que tengamos que presidencializar mucho esta discusión.

¿Es mejor candidata que Jadue?

Por supuesto que Beatriz Sánchez es mejor candidata que Jadue. Él ha sido un buen alcalde, es un liderazgo interesante, pero me gusta mucho más Beatriz.

¿Estaría dispuesto a apoyarlo?

Preferiría no responder esa pregunta. Todo el mundo sabe que yo tengo una preferencia por Beatriz Sánchez, y espero que diga que sí a ser candidata.