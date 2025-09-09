SUSCRÍBETE
Mundo

Washington anuncia redadas migratorias en Chicago y escala tensión con autoridades locales

El anuncio del Departamento de Seguridad Nacional desató un cruce de declaraciones entre la Administración Trump, el gobernador de Illinois y el alcalde de Chicago, que cuestionaron el operativo y denunciaron falta de coordinación.

Por 
Luis Cerda
 
Europa Press
Redadas

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó este lunes el inicio de redadas en Chicago como parte de una operación del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) dirigida contra los “inmigrantes ilegales criminales” amparados por las “políticas de santuario” del gobernador de Illinois, Jay Robert Pritzker.

“Esta operación del ICE tendrá como objetivo a los inmigrantes ilegales criminales que acudieron en masa a Chicago e Illinois porque sabían que el gobernador Pritzker y sus políticas de santuario los protegerían y les permitirían vagar libremente por las calles estadounidenses”, señaló el organismo en la red social X.

Enfrentamiento político por las redadas

El Departamento defendió que tanto su responsable, Kristi Noem, como el presidente Donald Trump respaldan a las víctimas de delitos cometidos por extranjeros en situación irregular, mientras que acusó al gobernador Pritzker de proteger a estas personas.

El mandatario estatal respondió a través de X que las redadas no buscan “combatir la delincuencia”, ya que “eso requiere apoyo y coordinación; sin embargo, no hemos experimentado nada parecido en las últimas semanas”.

“En lugar de tomar medidas para trabajar con nosotros en la seguridad pública, la Administración Trump está centrada en asustar a los habitantes de Illinois”, lamentó Pritzker.

Reacción de Chicago

El alcalde de la ciudad, Brandon Johnson, también criticó la falta de información previa sobre la operación. “Seguimos oponiéndonos a cualquier posible aplicación militarizada de la ley migratoria sin el debido proceso debido al historial del ICE de detención y deportación de ciudadanos estadounidenses y de violación de los Derechos Humanos de cientos de detenidos”, explicó.

