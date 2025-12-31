SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Xi Jinping afirma que “reunificación” con Taiwán es “imparable”

    En su mensaje de Año Nuevo, el Mandatario chino dijo que "el pueblo de ambos lados del estrecho de Taiwán comparte un vínculo de sangre y parentesco".

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Xi Jinping, Presidente de China.

    Un mensaje sobre la reunificación fue el que entregó el Presidente de China, Xi Jinping, para dar la bienvenida al año 2026.

    El Mandatario dijo este miércoles que el pueblo chino de ambos lados del estrecho de Taiwán comparte un vínculo de sangre y parentesco.

    “La reunificación de nuestra patria, una tendencia de la época, es imparable”, afirmó al pronunciar su mensaje de Año Nuevo.

    En su llamado, añadió: “Compatriotas a ambos lados del estrecho están unidos por una sangre más espesa que el agua”.

    Esto, en referencia a la isla gobernada de forma autónoma, que es uno de los principales focos de tensión en la región.

    Las palabras de Xi llegan después de que el Ejército Popular de Liberación finalizara unos simulacros con fuego real que duraron dos días y en el que sitiaron la isla por siete flancos distintos tras desplegar a la Armada, el Ejército y las Fuerzas Aéreas.

    En su discurso, el líder chino también se refirió a la situación internacional, al señalar que el 2025 estuvo marcado por “turbulencias y cambios”, con “regiones aún afectadas” por conflictos armados.

    En esa línea, su mensaje apuntó al multilateralismo, promover la paz, el desarrollo y una gobernanza global que sea “más justa y razonable”.

    “China siempre está en el lado correcto de la historia y está preparada para trabajar con todos los países para avanzar hacia la paz mundial y el desarrollo, y construir una comunidad con un futuro compartido para la humanidad”, dijo.

