Xi Jinping cumple 70 años, pero el Partido Comunista de China no lo celebra

El líder chino, Xi Jinping, cumplió 70 años el jueves, un hito marcado públicamente en China por casi nada.

Xi ha acumulado más poder que sus predecesores recientes y su imagen es omnipresente en los medios estatales. Pero su cumpleaños, de acuerdo con las restricciones de larga data del Partido Comunista contra la celebración de los cumpleaños de los líderes vivos, apenas se menciona, incluso en una ocasión tan significativa como sus 70.

Xi ha superado con creces la edad promedio para los líderes mundiales, que era de 62 años en marzo, según un informe del Centro de Investigación Pew, aunque es mucho más joven que el Presidente Joe Biden, que tiene 80 años, y el expresidente Donald Trump, que acaba de cumplir 77.

Habiendo prescindido de los precedentes de retiro y despejado el camino para gobernar indefinidamente, es probable que Xi tenga muchos años en el poder y cumpleaños tranquilos por delante, dicen los analistas políticos.

El Presidente de China, Xi Jinping, y el Presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, se dan la mano después de una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, el 14 de junio de 2023. Foto: AP

Si bien el predecesor de Xi sirvió 10 años como jefe del partido, alimentando las expectativas de que un ciclo de liderazgo de una década se convertiría en una norma para China, Xi extendió su mandato a una segunda década en octubre, cuando asumió su tercer mandato como secretario general, sin reglas formales que lo prohibieran quedarse todo el tiempo que quiera.

“Todos los indicios muestran que él quiere permanecer en el poder prácticamente de por vida, y no hay nada que le impida hacerlo”, dijo Willy Lam, miembro principal de la Fundación Jamestown, un think tank en Washington.

Incluso, si Xi renunciara como jefe del Partido Comunista, aún podría mantener puestos clave, como el de presidente de la Comisión Militar Central, que comanda las Fuerzas Armadas. Con su filosofía política, el pensamiento de Xi Jinping, consagrado en los estatutos del partido y la Constitución de China, puede garantizar que sus ideas y políticas tengan peso mientras viva.

“Lo más importante es que el propio Xi está convencido de que el pensamiento de Xi Jinping es lo que China necesita, y no ve otra alternativa que renunciar mientras su salud lo permita”, dijo Lam.

Si bien es mayor que la mayoría de los líderes mundiales, Xi solo ha superado levemente la edad promedio de los líderes de Estados clasificados como “no libres”, que según Pew es de 69 años.

También es relativamente joven para los estándares de los líderes chinos. Mao Zedong ocupó el poder hasta su muerte, en 1976, a la edad de 82 años. Deng Xiaoping renunció como presidente de la Comisión Militar Central del partido en 1989, pero continuó ejerciendo el poder entre bastidores sin ningún puesto de liderazgo del partido hasta su muerte, en 1997, a la edad de 92 años.

El Presidente ruso, Vladimir Putin, y el Presidente chino, Xi Jinping, asisten a una recepción en el Kremlin en Moscú, el 21 de marzo de 2023. Foto: Reuters

El estado de salud de Xi es un secreto muy bien guardado, aunque analistas chinos y extranjeros con mentalidad política han intercambiado chismes sobre su bienestar físico de vez en cuando. Xi se ha acostumbrado a dar discursos importantes y extensos en el Gran Salón del Pueblo de Beijing sentado, a diferencia de antes en su gobierno, cuando generalmente pronunciaba tales discursos de pie.

Xi aún tiene que designar un heredero aparente y su planificación de sucesión probablemente estaría determinada por su evaluación del tiempo que necesita para lograr sus objetivos. Algunos expertos y analistas del partido dicen que Xi podría optar por quedarse hasta al menos 2035, la fecha límite oficial para completar algunas de sus iniciativas clave, incluido el desarrollo económico y la modernización militar.

Si Xi elige mantener el poder formal hasta 2035, tendría 82 años cuando se haga a un lado, aproximadamente la edad de Biden al final de su mandato actual.

Entre los objetivos de Xi está fortalecer el Ejército chino, lo que ha llevado a algunos funcionarios y analistas estadounidenses a decir que ha fijado objetivos para cuando China sea capaz de tomar Taiwán, la isla autónoma que China considera parte de su territorio.

Wang Ting-yu, legislador del gobernante Partido Progresista Democrático de Taiwán, dijo que esperaba que Xi usara el resto de su tiempo como líder de China para buscar relaciones pacíficas con Taiwán.

“El cumpleaños de todos debe celebrarse, así que feliz cumpleaños para él”, dijo Wang. “Esperamos que China pueda ser un país vecino pacífico y agradable, no un país vecino agresivo y provocador que intentará anexar nuestro país. Si tiene confianza para hacerlo, beneficiará a todo el mundo. Se convertirá en un gran líder”.

La influencia de Xi a menudo se compara con la de Mao, quien impuso restricciones a las celebraciones de los cumpleaños de los líderes chinos, diciendo que corrían el riesgo de promover la arrogancia. “Debemos mantener nuestro estilo de vida sencillo y trabajo duro y poner fin a la adulación y alabanza exagerada”, dijo en marzo de 1949.

La regla se mantuvo en gran medida incluso cuando el culto a la personalidad en torno a Mao creció durante la Revolución Cultural. El 26 de diciembre de 1973, cuando Mao cumplió 80 años, el Diario del Pueblo publicó una historia sobre un trabajador modelo en su ciudad natal de Shaoshan, en la provincia de Hunan, pero no mencionó el significado de la fecha, informó The New York Times en ese momento.

Los medios estatales chinos ocasionalmente han reconocido el cumpleaños de Xi, por ejemplo, destacando los buenos deseos que recibió de los líderes extranjeros.

El Presidente chino, Xi Jinping, asiste a una ceremonia de firma en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 6 de abril de 2023. Foto: Reuters

El jueves, el Diario del Pueblo y muchas otras publicaciones estatales y del partido publicaron historias e imágenes de primera plana de la reunión de Xi con el Presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Pero no se encontraron menciones destacadas de su cumpleaños.

Los amigos y aliados de Xi fuera de China no están sujetos al tabú del cumpleaños. El líder norcoreano, Kim Jong Un, envió a Xi un mensaje de cumpleaños el jueves, al igual que el Presidente ruso, Vladimir Putin.

Xi y Putin, que tienen una asociación cercana que algunos analistas han llamado un “bromance estratégico”, intercambian regularmente mensajes de cumpleaños y regalos, incluido un pastel con el mensaje “buena fortuna doble seis” que Putin le entregó a Xi en 2019 durante una reunión en Tayikistán.

“Es difícil sobreestimar los esfuerzos que ha realizado durante muchos años para fortalecer las relaciones de asociación integral y cooperación estratégica entre nuestros países”, dijo Putin en sus felicitaciones de cumpleaños a Xi el jueves.

A falta de una fiesta para Xi, el evento más importante en Beijing el jueves fue un partido amistoso de fútbol entre Australia y Argentina con el jugador superestrella Lionel Messi. Xi ha declarado ser un fanático del deporte.