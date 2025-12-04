Xi Jinping recibe a Macron en Beijing en visita de Estado

El presidente francés Emmanuel Macron se reunió este jueves con el líder chino Xi Jinping en Beijing, en el marco de una visita de Estado en la que tiene previsto discutir un alto al fuego en Ucrania y fortalecer las relaciones comerciales.

En su cuarto viaje a la segunda economía más grande del mundo, Macron está acompañado por una gran delegación empresarial y su esposa Brigitte, junto a la cual fueron recibidos por Xi y su pareja, Peng Liyuan, en el Gran Salón del Pueblo de la capital.

El líder francés también tiene previsto encontrarse con el primer ministro, Li Qiang, antes de trasladarse a Chengdu, en la provincia suroccidental de Sichuan, junto a Xi.

Una última deferencia que, como afirma la agencia Reuters, constituye un trato muy especial, ya que el presidente chino rara vez se une a líderes visitantes fuera de la capital.

Sin embargo, no se espera que Xi firme un pedido de aviones Airbus largamente esperado ni ofrezca a París un alivio de los aranceles a las importaciones de brandy de la UE, el 99% de las cuales provienen de Francia.

Una meta comercial que se suma a los intentos de Macron de presionar al líder chino para que ayude a garantizar un alto el fuego en Ucrania mientras la guerra con Rusia se prolonga hacia su cuarto año.

“Contamos con China, al igual que nosotros un miembro permanente del Consejo de Seguridad (...), para presionar a Rusia. De modo que Rusia y, en particular, Vladimir Putin, finalmente accedan a un alto el fuego”, declaró esta semana el ministro francés de Relaciones Exteriores, Jean-Noel Barrot en torno a dicho tema.

Como afirma France 24, China pide periódicamente conversaciones de paz y respeto por la integridad territorial de todos los países, pero nunca ha condenado a Rusia por su invasión de 2022.

Ante esto, los gobiernos occidentales acusan a Beijing de proporcionar a Rusia un apoyo económico crucial para su esfuerzo bélico, en particular suministrándole componentes militares para su industria de defensa.

La presidencia francesa dijo que Macron le dirá a Xi que China debe “abstenerse de proporcionar cualquier medio, por cualquier medio, a Rusia para continuar la guerra”.