Zelenski acusa a Rusia de obstruir las negociaciones en Ginebra: “Las reuniones fueron realmente difíciles”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha acusado este jueves a Rusia de obstruir las negociaciones trilaterales con Estados Unidos en marcha en Ginebra, Suiza, afirmando que la primera jornada de esta nueva tanda de contactos fue “realmente difícil”.

“Las reuniones de ayer fueron realmente difíciles, y podemos afirmar que Rusia está intentando prolongar negociaciones que ya podrían haber llegado a la etapa final”, ha asegurado en un mensaje en redes sociales, en el que detalla que las delegaciones trataron tanto “cuestiones militares” como “político-militares”.

En todo caso, el líder ucraniano ha insistido en que las negociaciones deben ser “productivas y aumentar las posibilidades de soluciones pacíficas”, subrayando que esa es la “tarea clara” encomendada a la delegación ucraniana.

Así ha valorado los esfuerzos de Estados Unidos para mediar con Rusia, señalando su “atención al detalle y su paciencia” con los representantes de Moscú y ha reivindicado que representantes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Suiza estuvieron presentes en el Hotel Intercontinental y pudieron reunirse con los enviados de Ucrania.

“Consideramos indispensable la participación de Europa en el proceso para la implementación exitosa de acuerdos plenamente viables; Ucrania no tiene dudas de que los socios son capaces de garantizar la actitud constructiva en el proceso de negociación y, por lo tanto, un resultado digno”, ha argumentado.

Respecto a la segunda jornada de las negociaciones en Ginebra, Zelenski ha detallado que habrá discusiones en el ámbito humanitario, en cuanto al intercambio de prisioneros de guerra y la liberación de civiles. “Ucrania necesita seguridad garantizada y una paz fiable y duradera. Precisamente por eso estamos trabajando”, ha resumido.

La segunda jornada de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos ha arrancado este miércoles en Ginebra, en el marco de los contactos para intentar lograr un acuerdo que ponga fin a la invasión rusa.

El jefe de la delegación ucraniana, Rustem Umerov, ha desvelado que las conversaciones tiene lugar en grupos de trabajo por zonas dentro de las vías política y militar y se centran en “aclarar los parámetros y mecanismos de las decisiones discutidas ayer”. “Estamos centrados en un trabajo sustancial”, ha señalado.

Mientras, Rusia ha evitado por el momento valorar la nueva ronda de negociaciones, aduciendo que se dilatarán dos días. Este miércoles, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha defendido que la delegación enviada a Suiza cuenta con línea directa con el presidente ruso, Vladimir Putin, en medio de las críticas por que Moscú haya enviado en esta ocasión a Vladimir Medinski, asesor e ideólogo de Putin. En las anteriores citas en Abu Dabi la delegación ruso fue liderada por Igor Kostiukov, jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas.

Por su parte, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, destacó el “avance significativo” logrado en los contactos del martes. “El éxito del presidente (estadounidense, Donald) Trump al reunir a ambas partes de esta guerra ha supuesto un avance significativo”, ensalzó horas antes de la nueva jornada de conversaciones trilaterales.