    Mundo

    Zelenski denuncia que Rusia lanzó 450 drones y 45 misiles contra Ucrania

    El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, también indicó que "debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania".

    María José Halabi 
    María José Halabi
    Créditos: X

    El Presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, denunció nuevamente un masivo ataque ruso contra el territorio ucraniano que contó con 450 drones y 45 misiles dirigidos al sector energético y otras infraestructuras.

    En redes sociales, Zelenski detalló que “se está llevando a cabo una operación de rescate en Dnipro. Durante la noche, Rusia atacó la ciudad, impactando un edificio de apartamentos. Hasta el momento, se han reportado 11 personas heridas, incluyendo niños".

    “Hubo ataques en las regiones de Dnipro, Kirovohrad, Mykolaiv, Sumy y Chernihiv. La región de Odesa ha estado bajo ataque desde la noche. Todos los servicios relevantes se han desplegado donde sea necesario: restaurando las instalaciones después de los ataques, apoyando a la población y auxiliando a los heridos", constató en X.

    Créditos: X

    De acuerdo DW, los ataques rusos dejaron al menos seis personas muertas, a varios heridos y diversos daños materiales en edificios, vehículos e infraestructuras críticas.

    El mandatario ucraniano también señaló que “Rusia lanzó más de 450 drones de ataque y 45 misiles de diversos tipos contra Ucrania. Y los objetivos de los terroristas siguen siendo los mismos: la vida civil, los edificios residenciales, nuestro sector energético y la infraestructura".

    “Se trata de recursos para matar, de dinero; se necesitan sanciones para privar a Rusia de los medios para continuar la guerra que inició y que sigue prolongando", declaró.

    Sumó que “agradecemos todas las medidas que ya han tomado nuestros socios, pero los ataques rusos demuestran que la presión debe intensificarse. Debe haber una decisión europea sobre los activos rusos congelados, sanciones adicionales y apoyo y refuerzo para la defensa de Ucrania. Y por cada ataque de Moscú contra la infraestructura energética, cuyo objetivo es perjudicar a la población civil antes del invierno, debe haber una respuesta con sanciones dirigidas a toda la energía rusa, sin excepciones".

    Según DW, en las últimas 24 horas, las fuerzas de ocupación lanzaron 826 ataques contra 21 asentamientos en la región de Zaporiya. En la misma línea, de acuerdo a lo que informó el jefe de la Administración Militar Regional de Zaporiyia, Ivan Fedorov, las fuerzas rusas realizaron 15 ataques aéreos en Zaliznichne, Rivnopillia, Yablukove, Chervone, Novoandriivka y Preobrazhenka.

    Con ello, contando desde este viernes hasta este 8 de noviembre, un total de 560 drones de distintos tipos ya han atacado distintos municipios.

    También se registraron seis ataques con sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes (MLRS) contra Orikhiv, Novomikolaivka, Novouspenivka y Novodanylivka y hubo en otros lugares 245 ataques de artillería.

