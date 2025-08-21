SUSCRÍBETE
Mundo

Zelenski espera obtener “garantías de seguridad” una semana antes de una posible reunión con Putin

"Una treintena de países están considerando participar en cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad”, apuntó Zelenski.

Por 
Europa Press
Créditos: X

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado este jueves que espera obtener “garantías de seguridad” para el país en un periodo de una semana antes de que se materialice finalmente una posible reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Así, ha indicado que su deseo es obtener los detalles sobre la “arquitectura de estas garantías de seguridad”, al tiempo que ha apuntado a posibles similitudes con el artículo 5 de la OTAN, que recoge el compromiso de defender a un país miembro en caso de ataque por parte de un tercero.

“Hoy contamos con apoyo político para esto”, ha dicho Zelenski durante una rueda de prensa en la que ha alertado de que Kiev desconoce el número real de países dispuestos a desplegar efectivos en territorio ucraniano. “Lo que sí sabemos es que una treintena de países están considerando participar en cuestiones relacionadas con las garantías de seguridad”, ha añadido.

En este sentido, ha explicado que algunos de estos países están dispuestos a “poner un pie sobre el terreno”, mientras que otros prevén ofrecer asistencia aérea. “Es importante que estos países estén presentes de alguna forma”, ha apuntado, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

“El Ejército de Ucrania necesita armas y salarios”, ha puntualizado, al tiempo que ha apuntado a China como país “incapaz de ofrecer garantías de seguridad”. “Primero que nada, no nos ha ayudado a detener esta guerra. Segundo, ha apoyado a Rusia abriendo el mercado de drones”, ha lamentado.

