Mundo

Zelensky remarca a su llegada a EE.UU. que “no debe haber otra alternativa que la paz”

El líder ucraniano tendrá una cumbre con su homólogo estadounidense, Donald Trump, este viernes, pero antes se reunirá con representantes de empresas de defensa y energía norteamericanas.

Por 
Lya Rosen
 
Europa Press
Volodimir Zelenski llega a EE.UU. REMITIDA / HANDOUT por PRESIDENCIA DE UCRANIA PRESIDENCIA DE UCRANIA

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, remarcó este jueves a su llegada a Estados Unidos que “no debe haber otra alternativa que la paz”, en la víspera de que le reciba su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Lo que ocurrirá después de que este último haya mantenido una llamada telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que acordaron reunirse en Hungría para “poner fin” a la invasión de Ucrania.

La cumbre prevista, que tendría lugar por una invitación de Washington, será la sexta reunión entre Trump y Zelensky desde que el presidente de EE.UU. asumió el cargo en enero. Los líderes se reunieron previamente en Nueva York durante la Asamblea General de la ONU el 23 de septiembre pasado.

“No debe haber otra alternativa que la paz y una seguridad garantizada, y es crucial proteger a la población de los ataques y asaltos rusos lo antes posible”, manifestó el mandatario ucraniano a través de su perfil en la red social X, donde anunció que “ya” estaba en Washington.

Zelensky recordó que tiene agendada una reunión con Trump para este viernes. “Esperamos que el impulso para frenar el terrorismo y la guerra que tuvo éxito en Medio Oriente ayude a poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania. Putin, sin duda, no es más valiente que Hamas ni que cualquier otro terrorista”, manifestó.

Además consideró que “el discurso de fuerza y justicia inevitablemente también perjudicará a Rusia”. “Ya podemos ver que Moscú está deseoso de reanudar el diálogo con solo oír hablar de los ‘Tomahawks’”, afirmó en referencia a las negociaciones en curso para que Washington proporcione a Kiev estos misiles de largo alcance.

Por otro lado, indicó que este jueves se reunirá con representantes de empresas de defensa “que sin duda pueden reforzar” su protección, por lo que abordarán el suministro adicional de sistemas de defensa aérea.

También se encontrará con representantes de empresas energéticas estadounidenses. “Mientras Rusia apuesta por el terrorismo contra nuestro sector energético y realiza ataques diarios, trabajamos para garantizar la resiliencia de Ucrania”, concluyó.

Los comentarios de Zelensky aparecen después de una llamada telefónica de dos horas y media entre Trump y Putin, en la que ambos líderes acordaron mantener una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Rusia la próxima semana en Budapest.

En una conferencia de prensa posterior a la llamada, el asesor de política exterior de Putin, Yuri Ushakov, dijo que el presidente ruso planteó directamente el tema de proporcionar a Ucrania misiles Tomahawk.

“Vladimir Putin reiteró su punto de que los Tomahawks no cambiarán la situación en el campo de batalla, pero causarán un daño significativo a las relaciones entre nuestros países, sin mencionar las perspectivas de una solución pacífica”, afirmó Ushakov, reiterando la oposición de Putin a las posibles transferencias de armas.

Más sobre:Volodimir ZelenskiDonald TrumpEstados UnidosCasa BlancaWashingtonReuniónUcraniaRusia

