SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev

En una declaración conjunta emitida el sábado por la noche, los líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Finlandia, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , enfatizaron que Kiev debe incluirse en cualquier conversación de paz con Rusia.

Cristina CifuentesPor 
Cristina Cifuentes
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, observa durante una visita a un campo de entrenamiento militar para informarse sobre el entrenamiento de soldados ucranianos en el sistema de misiles antiaéreos "Patriot", en un lugar no revelado, en Alemania, el 11 de junio de 2024. Foto: Archivo Jens Buttner

El Presidente ucraniano, Volodimyr Zelensky acogió con satisfacción una declaración de los aliados europeos que insiste en que “el camino hacia la paz en Ucrania no puede decidirse sin Ucrania”, antes de una cumbre prevista entre Donald Trump y Vladimir Putin el viernes en Alaska.

En una declaración conjunta emitida el sábado por la noche, los líderes de Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Polonia y Finlandia, junto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen , enfatizaron que Kiev debe incluirse en cualquier conversación de paz con Rusia.

Los presidentes de Estados Unidos y Rusia se preparan para reunirse en Alaska el viernes. Sin embargo, la Casa Blanca no ha descartado por completo incluir a Zelensky en algunas reuniones, según informaron a CNN dos fuentes familiarizadas con el asunto. Un funcionario de la Casa Blanca subrayó que cualquier cosa que involucrara a Zelensky probablemente ocurriría después de la reunión entre Trump y Putin.

En su declaración, los líderes europeos aplaudieron los intentos de Trump de poner fin a la guerra, pero enfatizaron que las negociaciones solo podrían llevarse a cabo en el contexto de un alto el fuego o una reducción de las hostilidades. “Solo un enfoque que combine la diplomacia activa, el apoyo a Ucrania y la presión sobre la Federación Rusa para que ponga fin a su guerra ilegal puede tener éxito”, indicaron.

Por su parte, Zelensky dijo, en una publicación en X, que “el final de la guerra debe ser justo”. “Estoy agradecido a todos los que hoy apoyan a Ucrania y a nuestro pueblo por el bien de la paz en Ucrania, que defiende los intereses de seguridad vitales de nuestras naciones europeas”, añadió.

Ucrania valora y apoya plenamente la declaración del presidente Macron, el primer ministro Meloni, el canciller Merz, el primer ministro Tusk, el primer ministro Starmer, la presidenta Ursula von der Leyen y el presidente Stubb sobre la paz en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, sale de una conferencia de prensa, en medio del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 26 de febrero de 2025. Foto: Archivo Valentyn Ogirenko

En una publicación de Telegram del sábado, Zelensky había dicho que cualquier decisión tomada sin Kiev eran “decisiones muertas” y “nunca funcionarían”.

No se han anunciado los detalles de un posible acuerdo, pero Trump dijo que poner fin a la guerra implicaría “algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, lo que significa que Ucrania podría verse obligada a renunciar a partes significativas de su territorio.

Zelensky subrayó el sábado que los ucranianos “no entregarán sus tierras a los ocupantes”.

Un funcionario europeo confirmó que los representantes europeos presentaron una contrapropuesta e, pero se negó a proporcionar detalles.

Según un informe del Wall Street Journal, la contrapropuesta incluía demandas de que se produjera un cese del fuego antes de adoptar cualquier otra medida y que cualquier intercambio de territorio fuera recíproco, con firmes garantías de seguridad.

Más sobre:UcraniaVolodimyr ZelenskyRusiaVladimir PutinDonald TrumpEstados UnidosAlaskaUnión EuropeaFranciaReino Unido

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Un hombre y una mujer fallecieron tras incendio de una vivienda en Cartagena

Vallejo por críticas de asesor económico de Jara sobre el empleo: “Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas”

Interior por aumento de secuestros en Chile: “Son una práctica criminal que se ha introducido y debemos hacernos cargo”

Kaiser apoya modificar causal por violación y señala que ley actual “se presta” para abortar por otras razones

En el Día del Minero: gobierno reconoce que “no han sido días fáciles” y espera “seguir profundizando” estándares de seguridad

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

Estreno con goleada: Brayan Cortés debuta como figura en el triunfo de Peñarol sobre Nacional en el clásico

5.
Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Destitución de Orrego en el Tricel suma segundo error en requerimiento de cores republicanos y UDI

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver el partido de Liverpool vs. Crystal Palace por TV y streaming

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua
Chile

Tres jóvenes son rescatados tras ser arrastrados en el río Aconcagua

Un hombre y una mujer fallecieron tras incendio de una vivienda en Cartagena

Vallejo por críticas de asesor económico de Jara sobre el empleo: “Las calificaciones y las interpretaciones políticas son legítimas”

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

En vivo: Colo Colo visita a Everton con la meta de volver al triunfo
El Deportivo

En vivo: Colo Colo visita a Everton con la meta de volver al triunfo

El emotivo gesto de Palestino para conmemorar el Día del Niño por las muertes en Gaza

El Crystal Palace da la sorpresa en los penales y le arrebata la Community Shield al Liverpool

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Las calles de San Francisco: un relato de Jaime Bayly

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev
Mundo

Zelensky acoge la declaración de los aliados europeos que exige que conversaciones de paz incluyan a Kiev

La Casa Blanca no descarta que Zelenski sea invitado a la reunión entre Trump y Putin en Alaska

Netanyahu defiende plan para intensificar la guerra: “Nuestro objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla de Hamas”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?