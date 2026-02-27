Zelensky anuncia que las próximas conversaciones con EE.UU. y Rusia tendrán lugar en marzo en Abu Dabi

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunció este jueves que las próximas conversaciones con Estados Unidos y Rusia, para abordar un posible fin a la invasión rusa de Ucrania, tendrán lugar el próximo marzo en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos (EAU).

“He hablado con los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras su encuentro con Rustem Umerov (secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano) y David Arajamia (jefe de la delegación de Ucrania). Estamos agradecidos al presidente estadounidense por sus esfuerzos personales para poner fin a esta guerra”, expresó Zelensky según un comunicado de la Presidencia.

En este sentido, aclaró que ahora hay una “mayor disposición de cara al siguiente formato, que será a tres bandas”. “Esperamos que este formato tenga lugar a principios de marzo. Necesitamos poner el broche final a todo lo que hemos logrado hasta ahora para que haya garantías de seguridad y preparar un encuentro al más alto nivel entre líderes” , apuntó.

De la misma forma, el mandatario ucraniano aseguró que “este formato puede resolver muchos asuntos”. “Al final del día, los líderes pueden tomar decisiones sobre cuestiones clave. Cuando tiene que ver con Rusia, un régimen tan personalista, esto resulta incluso más relevante”, aseveró.

“Quiero dar las gracias a Estados Unidos por su compromiso para hallar un camino que lleve a la paz”, apuntó. Palabras a las que se sumó Umerov, quien también agradeció a Trump su trabajo.

Asimismo, el secretario del Consejo Nacional de Defensa dio por concluida “otra ronda de negociaciones en Ginebra” y explicó que las conversaciones “se han desarrollado en dos formatos: reuniones separadas con la parte estadounidense y una trilateral en la que han participado Estados Unidos y Suiza ”.

Europa Press/Contacto/Wiktor Dab

“Tras las reuniones entre las delegaciones estadounidense y ucraniana mantuvimos una conversación telefónica conjunta con el presidente de Ucrania para abordar los resultados de la reunión y los próximos pasos a seguir”, detalló Umerov.

“Se está preparando la próxima ronda. Estamos trabajando para ultimar los parámetros de seguridad, las decisiones económicas y las posiciones acordadas que servirán de base para futuros acuerdos ”, aseguró en un comunicado.

Umerov además aclaró que el objetivo de la próxima reunión es que sea “lo más sustancial posible”. “Se ha acordado que nuestros equipos sigan trabajando para detallar aún más el documento, en particular en lo referente a la reconstrucción y los planes de inversiones. Agradecemos a Suiza por organizar las negociaciones y crear las condiciones necesarias para un trabajo productivo”, señaló.