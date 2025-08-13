SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

El operativo se realizó en horas de la madrugada en un edificio ubicado en calle Inglaterra 1144.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla
Operativo llevado a cabo en Independencia.

Un total de 12 detenidos dejó el operativo policial llevado a cabo durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.

El operativo se realizó en un edificio ubicado en calle Inglaterra 1144, el cual se encontraba tomado por una organización criminal, y se allanaron más de una veintena de inmuebles.

Según detalló el Subprefecto Claudio Caro de la BIPE Antisecuestros, este operativo surgió luego del secuestro de un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana, quien fue retenido y forzado a trabajar como “dealer”, quien al negarse fue baleado en una de sus piernas.

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas en un departamento de ese lugar con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control de ese terreno para que le sirviera como dealer. Ante la negativa de este menor, los autores del hecho le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza de esta organización y siendo liberado.

De acuerdo a lo que agregó, “Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer y determinar que existe un cruce investigativo con Carabineros de Chile, con el departamento de OS9 de Carabineros de Chile, por cuanto bien mantienen la investigación del denominado Rey de Meigs y esto se planteó al Ministerio Público y se llegó a un acuerdo de trabajar en conjunto”.

“Además, dentro del análisis de este edificio, se logró establecer que hay varios departamentos tomados, lo que hoy generó que se realizara esta operación de forma masiva y se incluyeran esos antecedentes también”, mencionó, señalando que desde la BIPE irrumpieron en 14 domicilios, logrando la detención de 11 personas, dos de las cuales se encuentran vinculadas directamente con la investigación relacionada con el menor.

Según detalló el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, en total se ingresó a 23 inmuebles. “Se ingresó a todos los inmuebles, más allá de las detenciones de dos personas con orden de detención y la identificación de una persona que el equipo ECOH ya tenía como partícipe de una serie de delitos de secuestro. Se pudo recuperar esos inmuebles”

“No es un procedimiento que se haya terminado. Hemos tomado contacto con todas las víctimas en este caso, víctimas que en definitiva apoyaremos a través de las unidades de víctimas que corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional”, apuntó, añadiendo que se ha solicitado una ampliación de las personas que se encontraban vinculadas a “los secuestros y a los delitos previos de sustracción de menores, de homicidios, de lesiones graves, para poder formalizarlos en una audiencia que se va a verificar la próxima semana en el diálogo”.

Por su parte, el Fiscal Héctor Barros de la Fiscalía ECOH, detalló que en la última semana se ha detenido a 21 personas por secuestros, con tres de estos casos siendo resueltos en menos de 24 horas. De igual forma, apuntó que desde la creación del Equipo ECOH de la fiscalía, se han formalizado 162 personas por secuestro.

“Esto demuestra, como dijo el Fiscal Nacional, que las instituciones cuando trabajan juntas tienen mejores resultados y lo que hemos visto el día de hoy es justamente eso”, mencionó.

En la ocasión el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó el operativo señalando que “como lo hemos dicho en otras oportunidades, secuestrar no es gratis. Los fiscales y las policías siguen trabajando en las investigaciones y siguen haciendo efectivas detenciones para presentar a los presuntos responsables de esos delitos ante la justicia”.

“Si alguien piensa que el Ejecutivo no puede trabajar de manera coordinada con una institución autónoma simplemente porque la autonomía lo impide, los hechos demuestran lo contrario, que es perfectamente posible y que es necesario que el gobierno y las instituciones autónomas trabajemos de forma coordinada cuando los chilenos así lo necesitan”, expresó.

Más sobre:PolicialOperativoIndependenciaPDICarabinerosFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

Menor a “cifra difundida de forma maliciosa”: Municipalidad de Maipú fija monto que debe cobrar a EFE por orden de Contraloría

Mulet critica falta de liderazgo del FA para lograr acuerdo y transparenta diálogo con la DC sobre incoporación a segunda lista

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

4.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Inédito registro: captan a un gato andino en plena cacería

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Jeannette Jara anuncia que restringirá los foros de debate: “Llegó la hora de que me reúna con los chilenos”

Servicios

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Independiente por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Tottenham por TV y streaming

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”
Chile

Kast aclara su polémica frase del Congreso y asegura que “va a cumplir la Constitución y las leyes”

Vallejo califica de “desprecio” dichos de Kast sobre el Congreso y critica sus 16 años de diputado: “No hizo nada relevante”

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco
Negocios

Australiano y ex CEO de Anglo American: el encargado internacional de explicar el accidente en El Teniente de Codelco

Recortar la tasa de interés a 4,75% era “la única opción plausible”

¿Por qué Donald Trump pidió la renuncia del economista jefe de Goldman Sachs?

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación
Tendencias

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

EEUU sospecha que Rusia hackeó el sistema de los tribunales federales que administra registros “altamente sensibles”

Estos son los 4 restaurantes de Lima que destacan entre los 50 mejores del mundo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana
El Deportivo

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

En Argentina culpan a Gabriel Arias de la derrota de Racing ante Peñarol de Brayan Cortés

La evaluación de la prensa uruguaya a la presentación de Brayan Cortés en Peñarol

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza
Cultura y entretención

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

John Fogerty: “Hice lo que hicieron los Beatles, pero lo hice solo. No tuve a otras dos personas componiendo conmigo”

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo
Mundo

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Las autoridades de Gaza cifran en más de 61.700 los muertos por la ofensiva israelí

China asegura que ha “expulsado” a un destructor militar de EEUU tras una incursión “ilegal”

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos