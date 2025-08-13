12 detenidos deja operativo en Independencia: se allanaron más de una veintena de domicilios

Un total de 12 detenidos dejó el operativo policial llevado a cabo durante la madrugada de este miércoles en la comuna de Independencia.

El operativo se realizó en un edificio ubicado en calle Inglaterra 1144, el cual se encontraba tomado por una organización criminal, y se allanaron más de una veintena de inmuebles.

Según detalló el Subprefecto Claudio Caro de la BIPE Antisecuestros, este operativo surgió luego del secuestro de un menor de 16 años, de nacionalidad dominicana, quien fue retenido y forzado a trabajar como “dealer”, quien al negarse fue baleado en una de sus piernas.

“Este menor estuvo retenido por alrededor de tres horas en un departamento de ese lugar con el fin de ser captado por la organización criminal que tiene el control de ese terreno para que le sirviera como dealer. Ante la negativa de este menor, los autores del hecho le propinaron un disparo en una de sus piernas, no quedándole más que aceptar la amenaza de esta organización y siendo liberado.

De acuerdo a lo que agregó, “Una vez que se informó todo esto al Ministerio Público, se logró establecer y determinar que existe un cruce investigativo con Carabineros de Chile, con el departamento de OS9 de Carabineros de Chile, por cuanto bien mantienen la investigación del denominado Rey de Meigs y esto se planteó al Ministerio Público y se llegó a un acuerdo de trabajar en conjunto”.

“Además, dentro del análisis de este edificio, se logró establecer que hay varios departamentos tomados, lo que hoy generó que se realizara esta operación de forma masiva y se incluyeran esos antecedentes también”, mencionó, señalando que desde la BIPE irrumpieron en 14 domicilios, logrando la detención de 11 personas, dos de las cuales se encuentran vinculadas directamente con la investigación relacionada con el menor.

Según detalló el Fiscal de Alta Complejidad Oriente, Miguel Ángel Orellana, en total se ingresó a 23 inmuebles. “Se ingresó a todos los inmuebles, más allá de las detenciones de dos personas con orden de detención y la identificación de una persona que el equipo ECOH ya tenía como partícipe de una serie de delitos de secuestro. Se pudo recuperar esos inmuebles”

“No es un procedimiento que se haya terminado. Hemos tomado contacto con todas las víctimas en este caso, víctimas que en definitiva apoyaremos a través de las unidades de víctimas que corresponde de acuerdo a nuestro mandato constitucional”, apuntó, añadiendo que se ha solicitado una ampliación de las personas que se encontraban vinculadas a “los secuestros y a los delitos previos de sustracción de menores, de homicidios, de lesiones graves, para poder formalizarlos en una audiencia que se va a verificar la próxima semana en el diálogo”.

Por su parte, el Fiscal Héctor Barros de la Fiscalía ECOH, detalló que en la última semana se ha detenido a 21 personas por secuestros, con tres de estos casos siendo resueltos en menos de 24 horas. De igual forma, apuntó que desde la creación del Equipo ECOH de la fiscalía, se han formalizado 162 personas por secuestro.

“Esto demuestra, como dijo el Fiscal Nacional, que las instituciones cuando trabajan juntas tienen mejores resultados y lo que hemos visto el día de hoy es justamente eso”, mencionó.

En la ocasión el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, destacó el operativo señalando que “como lo hemos dicho en otras oportunidades, secuestrar no es gratis. Los fiscales y las policías siguen trabajando en las investigaciones y siguen haciendo efectivas detenciones para presentar a los presuntos responsables de esos delitos ante la justicia”.

“Si alguien piensa que el Ejecutivo no puede trabajar de manera coordinada con una institución autónoma simplemente porque la autonomía lo impide, los hechos demuestran lo contrario, que es perfectamente posible y que es necesario que el gobierno y las instituciones autónomas trabajemos de forma coordinada cuando los chilenos así lo necesitan”, expresó.