31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos
Desde el ministro del Interior se informó que con esta nueva llegada de ciudadanos al país, 155 personas han sido deportadas desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump.
Este viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó la llegada de 31 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.
De acuerdo al ministerio, las personas arribaron a Santiago el pasado jueves 25 de septiembre en Santiago en un vuelo chárter.
Del total, veintitrés son hombres y ocho, mujeres. Según detalló el ministro Elizalde, “tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia chilena al momento de su llegada”.
“El procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, explicó el ministro.
“Seguiremos trabajando por un retorno seguro y conforme a la ley”, agregó Elizalde.
Con este nuevo vuelo, el total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump asciende a 155 personas.
En relación con el proceso, el ministro Elizalde aclaró que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países”.
Asimismo, enfatizó que “en nuestro país, al arribo de los vuelos se realiza el proceso de control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada, y quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”.
Finalmente, el ministro afirmó que “desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se realicen de forma ordenada y conforme a la ley”.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.