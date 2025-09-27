SUSCRÍBETE
Nacional

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Desde el ministro del Interior se informó que con esta nueva llegada de ciudadanos al país, 155 personas han sido deportadas desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump.

María José HalabiPor 
María José Halabi

Este viernes el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, informó la llegada de 31 ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos.

De acuerdo al ministerio, las personas arribaron a Santiago el pasado jueves 25 de septiembre en Santiago en un vuelo chárter.

Del total, veintitrés son hombres y ocho, mujeres. Según detalló el ministro Elizalde, “tres de estas personas mantenían órdenes de detención pendientes, por lo que fueron puestas a disposición de la justicia chilena al momento de su llegada”.

“El procedimiento se enmarca en un trabajo coordinado entre los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública, junto con la Policía de Investigaciones, el Servicio de Registro Civil y otras instituciones del Estado, con el objetivo de asegurar un regreso ordenado”, explicó el ministro.

“Seguiremos trabajando por un retorno seguro y conforme a la ley”, agregó Elizalde.

Con este nuevo vuelo, el total de ciudadanos chilenos deportados desde Estados Unidos durante la administración del Presidente Donald Trump asciende a 155 personas.

En relación con el proceso, el ministro Elizalde aclaró que “la política de expulsiones del Gobierno de Estados Unidos no está dirigida específicamente a Chile, sino que se aplica de manera general a todos los países”.

Asimismo, enfatizó que “en nuestro país, al arribo de los vuelos se realiza el proceso de control migratorio, se verifica la identidad y la situación judicial de cada persona retornada, y quienes registran órdenes de detención vigentes son puestos inmediatamente a disposición de la justicia”.

Finalmente, el ministro afirmó que “desde el Ministerio del Interior reiteramos nuestro compromiso con la seguridad pública y el respeto al Estado de Derecho, trabajando estrechamente con las autoridades nacionales e internacionales para asegurar que estos procesos se realicen de forma ordenada y conforme a la ley”.

31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos
31 ciudadanos chilenos llegan a Santiago tras ser deportados desde Estados Unidos

Presupuesto 2026: Retomar el ancla fiscal
¿Es malo que mi mascota duerma en mi cama?
Tras cinco meses de sequía: Ben Brereton marca un golazo y rescata un empate para el Derby County
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de septiembre
Reseña de libros: de la biografía de Hannah Arendt a Vicente Huidobro
Trump pide a la Corte Suprema que apruebe la restricción a la ciudadanía por nacimiento a hijos de padres indocumentados
Tobillera electrónica: la deuda pendiente en la protección de las mujeres
