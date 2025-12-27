SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    549 mil vehículos saldrían de la RM para Año Nuevo: autopistas precisan horarios para usar el ‘peaje a luca’

    La medida funcionará en algunos peajes de la Ruta 5 y de la Ruta 68 entre 7 de la mañana hasta las 13 horas de los días 31 de diciembre y 4 de enero.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Foto referencial.

    Con motivo de las fiestas de fin de año, el Gobierno junto a las distintas concesionarias anunciaron el 'peaje a luca’ para este miércoles 31 de diciembre y para el domingo 4 de enero desde las 07:00 hasta las 13:00 horas.

    El peaje costará 1.000 pesos para autos y camionetas, mientras que para camiones de dos o más ejes, se les aplicará una rebaja del 50% respecto de la tarifa original.

    Ruta del Maipo (Ruta 5) señaló que su medida durante ambos días aplicará para los autos y camionetas que vayan en ambos sentidos.

    Por otro lado, la Ruta 68 aplicará este descuento el 31 de diciembre solo para los vehículos que vayan a la costa y el 4 de enero para quienes retornen a Santiago.

    Específicamente, los peajes que contarán con este beneficio son:

    • Ruta 68: Lo Prado y Zapata en dirección poniente el 31 de diciembre y dirección oriente el 4 de enero.
    • Ruta 5 Norte: Las Vegas, por ambos sentidos.
    • Ruta 5 Sur: Angostura, por ambos sentidos.

    Más de 549 mil vehículos saldrían de la RM

    Desde el Ministerio de Obras Públicas comentaron a La Tercera que para este 31 de diciembre se espera la salida de 549 mil vehículos desde la Región Metropolitana y solo el miércoles deberían salir 163 mil, la cifra más alta que se espera durante esos días.

    El ministro Danilo Núñez también dijo que “estamos haciendo todas las coordinaciones con las autopistas concesionadas y con Carabineros, para mantener flujos continuos y evitar accidentes, pero lo más importante es que cada conductor, y también sus familias, sean los primeros fiscalizadores del cumplimiento de las normas del tránsito”.

    Este lunes, el MOP dará nuevos detalles sobre el plan de contingencia junto al Ministerio de Transportes, Carabineros y la Asociación de concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa).

