    Gobierno inicia revisión de norma que regula ruido de vehículos: entre motocicletas se han detectado hasta 20 decibeles de diferencia

    La medida busca evaluar la incorporación de mecanismos que permitan controlar para disminuir el ruido generado por motocicletas en uso, un ámbito que actualmente no se encuentra cubierto por la normativa vigente.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    FOTOS: PATRICIO FUENTES Y./ LA TERCERA PATRICIO FUENTES Y.

    La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, junto a su par de Transportes, Juan Carlos Muñoz, informaron esta jornada la actualización de la normativa que actualmente regula las emisiones de ruidos para vehículos (DS N°7), y que busca incorporar un foco particular a las motocicletas.

    Así, la medida, según han explicado, busca evaluar la incorporación de mecanismos que permitan controlar para disminuir el ruido generado por motocicletas en uso, un ámbito que actualmente no se encuentra cubierto por la normativa vigente.

    El proceso fue formalizado con la publicación del decreto que da inicio a la revisión de la norma en el Diario Oficial, dando paso a una etapa de análisis técnico y regulatorio que permitirá estudiar nuevas herramientas de control, orientadas a reducir la contaminación acústica en las ciudades y mejorar la calidad de vida de las personas.

    La norma actualmente vigente establece límites máximos de emisión de ruido para vehículos nuevos que ingresan al parque automotor nacional, los cuales se miden al momento de su homologación, antes de su primera inscripción en el Registro Civil. Sin embargo, no considera mecanismos de control posteriores para vehículos en circulación, lo que ha motivado la necesidad de revisar su alcance.

    Sobre esto, la ministra Rojas, señaló que el ruido “es un contaminante invisible que afecta la salud, el descanso y el bienestar de las personas”.

    “Por eso estamos iniciando la revisión de esta norma, con el objetivo de avanzar en soluciones que nos permitan enfrentar una fuente relevante de contaminación acústica en nuestras ciudades, como es el aumento del parque de motocicletas y, en particular, aquellas que circulan con sistemas de escape alterados o en mal estado”, señaló.

    Asimismo, el ministro Muñoz, destacó que este paso que están dando “es sumamente relevante” ya que les permite instalar en la mesa “nuevos mecanismos de control, siendo un caso potencial, las actuales inspecciones de vehículos en las plantas de revisión técnica, por mencionar un ejemplo”.

    Motocicletas: diferencia de hasta 20 decibeles

    Según destacan desde Medioambiente, en los últimos años el parque de motocicletas en Chile ha experimentado un crecimiento significativo, aumentando en 40% en un período de cuatro años. Asimismo, estudios realizados por la cartera han evidenciado que existen diferencias de hasta 20 decibeles entre motocicletas nuevas homologadas y esas mismas unidades en uso, principalmente asociadas a modificaciones irregulares o deterioro de los sistemas de escape.

    El tránsito vehicular, advierten, es la principal fuente de ruido ambiental en las zonas urbanas del país y se estima que cerca del 70% de los niveles de ruido están presentes en Santiago.

    La revisión del decreto, indican, permitirá analizar alternativas como eventuales controles en revisiones técnicas u otras herramientas de fiscalización en terreno, las que deberán ser evaluadas desde una perspectiva técnica y coordinada entre los distintos organismos competentes.

