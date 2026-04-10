SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    $90 millones de compensación en disputa: el lío judicial que envuelve a Puente Alto con una funcionaria de 98 años

    Una de las funcionarias más longevas del Estado fue despedida en noviembre de 2025, y tras una demanda laboral se puso sobre la mesa una posible salida de casi 100 millones de pesos, lo que no ha sido sometido a la deliberación del concejo municipal.

    Por 
    Luciano Jiménez
    La exfuncionaria pública, Berta Benavente.

    Fue en noviembre del año pasado cuando la funcionaria pública de 98 años Berta Benavente fue despedida de la Municipalidad de Puente Alto, liderada por Matías Toledo, luego de casi 25 años de trabajo en la institución. Esa desvinculación tiene hoy sumido al municipio en una demanda laboral interpuesta por la mujer el pasado 5 de enero y que involucra $90 millones en disputa.

    El dilema actual tiene su origen el 20 de marzo, cuando la municipalidad liderada por Toledo propuso, “con el solo ánimo de poner término al presente juicio” -según se lee en la causa- el pago de un monto de $90 millones a Benavente. Sin embargo, dicho monto, según se estableció, “será pagado una vez se encuentre debidamente aprobada la presente conciliación por el concejo municipal“.

    El alcalde de Puente Alto, Matías Toledo. Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    Pero la tensión escaló, porque los abogados de la funcionaria acusan al municipio de no someter a votación del concejo dicho pago, lo que tiene a la mujer esperando la compensación. De hecho, en una comunicación del municipio al Juzgado de Letras del Trabajo de Puente Alto afirman que “la decisión de no someter la conciliación a la aprobación del concejo municipal no constituye un acto ilícito, sino el ejercicio legítimo de facultades legales conferidas al Sr. Alcalde, considerando además que dicha decisión se funda en criterios técnicos y jurídicos, orientados al resguardo del interés municipal y del patrimonio público”.

    El abogado que lidera la causa, Christian Gore -junto al jurista Simón Yévenes-, sostiene que “nos parece increíble la actitud que adoptó el alcalde de Puente Alto con una adulta mayor tan emblemática para la comuna como lo es la señora Berta Benavente, pues lo que hace es derechamente un engaño al arribar a un acuerdo reparatorio propuesto por un tribunal y, luego de ello, mandar a decirnos que no iba a cumplirlo. Yo creo que una persona de 98, que trabajó por las personas como lo hizo, no merece este trato que raya en lo inhumano”.

    Desde la Municipalidad de Puente Alto, en tanto, aseguran que “no es efectivo que los abogados de la municipalidad hayan arribado a un acuerdo con los abogados de la contraparte, porque carecen de la facultad de aprobar una conciliación. La contraparte solicita $90 millones y no se ha llegado a acuerdo. En la audiencia preparatoria celebrada el 20 de marzo, el tribunal fijó un plazo de 30 días para que el municipio llevara la propuesta al concejo municipal, plazo que aún se encuentra en curso. Lo reclamado por la señora Benavente fue solicitado en el tribunal laboral y no ha sido aún resuelto”. Y cierran: “Es importante mencionar que la representación judicial de Berta Benavente está a cargo de Christian Gore, quien fue administrador municipal de la Municipalidad de Puente Alto, entre otros cargos, y ha sido objeto de investigaciones y acciones judiciales vinculadas al caso luminarias, antecedentes que son de carácter público”.

    Algo de esta negativa ya había sido expresado en la contestación jurídica del municipio, en que dijeron que “es posible concluir entonces que no existe obligación legal de someter al concejo municipal una conciliación que ha sido previamente evaluada como inconveniente. Así mismo, la iniciativa para someter la materia al concejo corresponde privativamente al señor alcalde, en ejercicio de sus facultades. En consecuencia, la decisión de no someter la conciliación al concejo municipal no constituye incumplimiento, sino, como ya se ha señalado reiteradamente, el ejercicio legítimo de potestades administrativas”.

    Además, Puente Alto en su respuesta dijo que el pago de $90 millones “resulta altamente perjudicial para el interés municipal”, en un contexto en que se dice que el municipio tiene problemas económicos.

    De ahí que en la misma demanda los abogados de Benavente sostienen en respuesta que Puente Alto “consideró inconveniente el monto acordado y, en consecuencia, decidió unilateralmente no someter el asunto al órgano que el propio acuerdo de conciliación identificaba como competente para resolverlo”.

    La exfuncionaria pública, Berta Benavente.

    Quienes conocen la interna de Puente Alto dicen que Benavente estaba muy ligada al ossandonismo -del senador Manuel José Ossandón (RN)-, pues llegó durante su administración hace más de 20 años, y continuó con su sucesor, Germán Codina. Ello, añaden, hacía evidente que la mujer -que estaba bajo contrato a honorarios- fuera desvinculada, al igual que otros funcionarios ligados a la derecha.

    El senador Ossandón se extiende y dice a este diario que “lo que está pasando con el municipio de Puente Alto, que se niega a pagar un acuerdo judicial por el caso de la señora Berta Benavente, es muy delicado. Estamos hablando de una mujer de 98 años, reconocida a todo nivel como una de las adultas mayores más destacadas del país, que fue despedida de manera injusta. El municipio se ganó un problema gratuito, porque ella cumplía impecablemente sus funciones y era reconocida y admirada por sus pares. Aquí no puede primar el cálculo político ni económico: tiene que primar la humanidad. La señora Berta merece respeto y por lo mismo espero que no estén esperando un desenlace de su vida debido a su avanzada edad para eludir esta responsabilidad, porque eso sería profundamente lamentable”.

    En abril del 2024 la revista Paula daba cuenta de las labores en el municipio trabajando en ayuda de los adultos mayores. De hecho fue seleccionada el 2023 como una de las 100 líderes mayores por su labor comunitaria.

    Más sobre:Puente AltoFuncionario públicoJuicio laboral

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Lo más leído

    1.
    Ministra Chomali confirma que sigue “negociando” con Hacienda para afinar reducción de recorte fiscal en el Minsal

    Ministra Chomali confirma que sigue “negociando” con Hacienda para afinar reducción de recorte fiscal en el Minsal

    2.
    Con Bachelet y Boric de invitados: Delfino, Vodanovic y Castro preparan nueva cumbre de alcaldes progresistas

    Con Bachelet y Boric de invitados: Delfino, Vodanovic y Castro preparan nueva cumbre de alcaldes progresistas

    3.
    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

    Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en cuatro regiones del país

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Cómo hacer la dieta DASH que ayuda a reducir los riesgos de demencia, según un reciente estudio

    Servicios

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 9 de abril en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Girona en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 10 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”
    Chile

    Sebastián Sichel y Escuelas Protegidas: “Me gustaría que fuera un maletín de herramientas más que una obligación”

    Juzgado de Garantía confirmó medida cautelar para Javier Troncoso en caso de Julia Chuñil

    Ricardo Rincón, Ricardo Navarrete y Jorge Tarud: los nuevos nombres para las embajadas que generan resistencia en Cancillería

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas
    Negocios

    SAAM aprueba reparto de más de US$ 80 millones en dividendos y ratifica a su directorio en junta de accionistas

    Presidente de Ripley: “Miramos el 2026 con prudencia y optimismo”

    Presidente de Entel critica regulación del sector y llama a retomar el camino que fomenta la libre empresa

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar
    Tendencias

    Canadá facilita la obtención de su ciudadanía, incluso sin haber puesto un pie en el país: quiénes pueden aplicar

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    ¿Se va a la ANFP? Juan Tagle sale de la presidencia de la UC tras 10 años
    El Deportivo

    ¿Se va a la ANFP? Juan Tagle sale de la presidencia de la UC tras 10 años

    El gallito de la ANFP con las autoridades para que Colo Colo, la U y la UC dejen de jugar a las 18 horas en día laboral

    Fernando Gago revela cuándo volverán Charles Aránguiz y Juan Martín Lucero a la formación estelar de la U

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa
    Cultura y entretención

    Alondra Bravo lanza “¿Qué me queda?” una declaración luminosa

    Cueca, ironía y rock& roll: las claves de XCLNT, el notable disco de Los Tres grabado en Abbey Road

    Mon Laferte lanza canción para la serie La Casa de los Espíritus: escúchala aquí

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador
    Mundo

    Petro convoca a su embajadora en Quito tras el aumento del 100% de aranceles de Ecuador

    Netanyahu acusa a Pedro Sánchez de “hostilidad” hacia Israel y excluye a España de un centro en Gaza

    Conversaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad: Las claves sobre estas negociaciones de alto riesgo

    Cuando restringir empeora los atracones
    Paula

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí

    Manitos al plato: tres recetas que tienes que probar del nuevo libro de Isidora Khamis