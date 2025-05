Abogada de denunciante de Monsalve destaca solidez de pruebas en contra del exsubsecretario: “Estoy en condiciones de ir a juicio hoy”

“Hay bastantes más pruebas que en la mayoría de los delitos sexuales”.

Con estas palabras, la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la denunciante de Manuel Monsalve, destacó este lunes la solidez de las pruebas que, asegura, maneja la parte querellante para enfrentar un juicio oral por los delitos de abuso sexual y violación en contra del exsubsecretario.

Cabe recordar que el lunes 14 de octubre de 2024, la mujer de 32 años denunció por el delito de violación a Monsalve, en momentos en que este se desempeñaba como subsecretario del Interior, en hechos que son investigados por la Fiscalía Centro Norte.

Tras pasar seis meses en prisión preventiva, y luego de que la Corte Suprema acogiera un recurso de amparo presentado por el defensor penal público, Víctor Providel, el médico dejó anexo penitenciario Capitán Yáber el pasado 19 de mayo, a la espera del juicio oral en su contra.

En ese entonces, el máximo tribunal indicó que la sentencia recurrida “desarrolla de un modo aceptable las razones que llevaron a tener por concurrentes los presupuestos materiales para decretar la cautelar, dando a conocer a la vez los motivos para rechazar los antecedentes aportados por la defensa para desvirtuar este capítulo”. No obstante, afirmó que esta “no supera el umbral mínimo de fundamentación asociado a la necesidad de cautela”.

Y en declaraciones a radio Infinita, la abogada Santibáñez tocó este punto, al destacar este lunes que “todo el sistema judicial, incluyendo la Corte Suprema, ha señalado que existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos de abuso sexual y violación en un estándar para medida cautelar. Eso lo dijo la Corte Suprema también. Las razones por las cuales lo dejó en libertad son razones diferentes, que evidentemente respetamos, sin compartirlas, por supuesto”.

En este punto, ahondó sobre las pruebas que maneja la parte querellante, y destacó que “respecto a lo que hay en la carpeta investigativa, hasta este minuto, y lo digo súper responsablemente desde mi experiencia en estos delitos, yo estoy en condiciones de ir a juicio hoy y yo sé que la Fiscalía también lo está. Y lo que queremos es hacer esto”.

“En general los delitos sexuales cuesta harto probarlos, pero acá la cantidad de antecedentes que hay es muy superior a muchos delitos , sobre todo de esta naturaleza. Hay que recordar que tenemos cámaras, existen declaraciones de testigos que estuvieron ahí -como momentos antes, me refiero-, entonces hay bastante más pruebas que en la mayoría de los delitos sexuales, la verdad”, destacó.

Convicción de condena

Consultada si tiene la convicción de que con las pruebas acumuladas en la carpeta investigativa se logrará una condena en contra de Manuel Monsalve, la abogada Santibáñez, reiteró que hasta la Corte Suprema ha afirmado que existen antecedentes suficientes para acreditar los delitos de abuso sexual y violación en un estándar para medida cautelar, lo que, asegura, “no es tanto menor” al estándar de prueba necesario para conseguir una condena en un juicio oral.

Sin embargo, destacó que no se puede asegurar un resultado. “Eso nunca se sabe, uno puede tener en un juicio muchos elementos, pueden faltar los testigos, pueden los testigos ser amedrentados, ha pasado en muchos juicios que ocurren distintas situaciones, pero con lo que existe hoy día yo estoy confiada, si no, no acusaría particularmente. Y yo voy a acusar aunque la Fiscalía no acuse -cuestión que no va a pasar respecto de la Fiscalía-, pero nadie puede decir ‘este juicio está ganado’ porque eso no se sabe en ningún juicio oral”, relevó.

La abogada María Elena Santibáñez, querellante en el caso de Manuel Monsalve. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Juicio oral

Respecto de la actual etapa procesal y la realización del juicio oral en contra de Manuel Monsalve, la abogada María Elena Santibánez recordó que el 15 de junio se cumple el plazo de investigación otorgado por el tribunal en el caso.

Al respecto, sostuvo que “nosotros estamos trabajando como equipo para que esté todo listo, de manera de pedir ese mismo día el apercibimiento de cierre, para la Fiscalía cierre a la brevedad posible y poder ir a juicio lo antes posible”.

Asimismo, explicó que tras esto, comienza a correr un plazo de 10 días para que la Fiscalía presente la acusación en contra del exsubsecretario.

Respecto de las acciones que, a su juicio, tomará la defensa de Monsalve en esta etapa del proceso, la legista destacó que “lo más probable (...) es que la defensa comience ahora con una política de dilatar, dilatar y dilatar, para efectos de ganar abonos en lo que es la prisión de Manuel Monsalve, porque cada día que él pasa privado de libertad en su casa, es un día que se abona a su cumplimiento efectivo”.

“Ellos pueden pedir diligencias investigativas que consideren pertinentes (...) lo que significaría tener que ampliar el plazo de investigación”, indicó. Pese a esto, sostuvo que “yo he escuchado por parte de la defensa que ellos quieren ir pronto a juicio, así que espero que se actúe en consecuencia y que, por lo tanto, no se haga eso (pedir nuevas diligencias) y vayamos a juicio en los plazos que son establecidos para estos efectos”, cerró.