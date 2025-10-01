SUSCRÍBETE
Nacional

Abogada de la víctima denuncia nuevo error de la fiscalía en caso de excadetes de Cobreloa

Según dio a conocer la abogada, la fiscalía nuevamente no entregó un antecedente a la defensa. “Seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa”, señaló.

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

La abogada Patricia Muñoz, representante de la denunciante de los excadetes de Cobreloa, denunció un nuevo error por parte de la Fiscalía de Antofagasta luego de no entregar un antecedente a la defensa de cara a la audiencia de preparación del juicio.

A través de su cuenta de X, es que la abogada cuestionó a la fiscalía apuntando que “seguimos con la desidia e incompetencia en el caso Cobreloa”, añadiendo que “como la víctima no les importa, ayer juez anuló toda la audiencia de preparación de juicio porque los fiscales, nuevamente, no habían entregado un antecedente a la defensa”.

Esta no es la primera vez que ocurre este hecho, ya que el martes 26 de agosto, el juez Sergio Rojas, quién dirigió la audiencia programada para la preparación del juicio oral en el Juzgado de Garantía de Calama, constató que el Ministerio Público, por medio del fiscal Eduardo Peña, no había entregado todos los antecedentes contenidos en la carpeta investigativa a las defensa, vulnerando el derecho de los acusados.

Tras esto, es que los primeros días de septiembre, los seis acusados que se encontraban en prisión preventiva fueron liberados -quedando con arresto domiciliario total- por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, instancia que confirmó lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía de Calama

La abogada defensora además realizó un llamado al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género cuestionando si en algún momento “va a decir y hacer algo sobre esta persistente revictimización de la víctima por parte de la Fiscalía de Antofagasta”.

Cabe recordar que la mujer denunció haber sido víctima de violación grupal y de una serie de vulneraciones en septiembre de 2021, cuando tenía 18 años.

