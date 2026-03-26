Abogado de Nicolás Zepeda califica como “terrible” veredicto de cadena perpetua y sostiene que acudirán al Tribunal de Casación

El abogado de Nicolás Zepeda, Sylvain Cormier, calificó de “terrible” el veredicto de condenó a cadena perpetua contra el chileno por el asesinato de su expareja, Narumi Kurosaki, y anunció que acudirán al Tribunal de Casación.

En conversación con Mega, es que el abogado sostuvo que “No sabemos qué pasa por la mente de los jueces, pero es un veredicto terrible”, añadiendo que no esperarán los 10 días disponibles y responderán de inmediato.

“En primer lugar, queremos impugnar el veredicto ante la Sala Penal del Tribunal de Casación y, posteriormente, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", detalló, agregando que “No quiero exponer mis argumentos ahora, pero tenemos algunos argumentos serios que presentar ante el tribunal”.

El abogado también señaló que Zepeda estaba “sorprendido” por la decisión y que no la esperaba. “Quiero asegurarles a los padres de Nicolás Zepeda que los apoyaremos siempre. No es el final de la lucha, continuaremos luchando por ellos y por su hijo”, mencionó.

Finalmente respecto al caso, Cormier sostuvo que “Nicolás es inocente” y aseguró que “no hay pruebas en su contra, pero la policía no tiene otros sospechosos. Por eso lo condenaron. Es un escándalo”.