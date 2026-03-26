Cadena perpetua: tribunal francés declara culpable a Nicolás Zepeda por el asesinato de Narumi Kurosaki

Fueron varias horas de incertidumbre que culminaron en un resultado que no es nuevo. La mañana de este jueves el Tribunal de lo Penal del Ródano entregó su veredicto en contra de Nicolás Zepeda y lo declaró culpable por el asesinato premeditado de su expareja Narumi Kurosaki.

Fueron ocho días de intenso debate, donde el imputado siempre defendió su inocencia, incluso ayer miércoles estalló en llanto e insistió: “¡no fui yo!”.

Este es el tercer veredicto condenatorio que recibe Zepeda, tras dos juicios previos anulados, el primero de ellos se llevó a cabo en 2022 y el otro en 2023. En ambas oportunidades había sido condenado a 28 años de prisión.

Sin embargo, la Corte de Casación francesa anuló la última sentencia por problemas en el proceso, ordenando la repetición del juicio.

En esta oportunidad, el fiscal Vincent Auger solicitó al juez “ declarar culpable de asesinato premeditado a Nicolás Zepeda y condenarlo a 30 años de prisión ”.

Tras escuchar los últimos alegatos, el tribunal estableció cadena perpetua para el imputado.

El caso se remonta al 5 de diciembre de 2016, cuando se perdió el rastro de la estudiante japonesa de 21 años, Narumi Kurosaki, en la ciudad de Besançon.

En ese entonces, la asiática recién había terminado una relación sentimental con el chileno, que al igual que ella se encontraba de intercambio en la ciudad francesa.

Según las investigaciones reveladas por la fiscalía, Zepeda habría sido la última persona en tener contacto con Kurosaki antes de su desaparición.

Si bien el cuerpo de la joven aún no ha sido encontrado, la hipótesis de la fiscalía apunta a que Zepeda sería el culpable de su desaparición y asesinato. Y así también lo consideró el tribunal.