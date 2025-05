Abogado de tripulantes del Cobra cuestiona falta de vigía permanente en lancha Bruma

Luego de que la madrugada del viernes se iniciaran los peritajes en dique seco del barco de pesca industrial, Cobra, los familiares de las siete víctimas de la lancha Bruma aseveraron haber ratificado de manera visual que la embarcación mayor habría sido la causante de la colisión que derivó en el fatal naufragio .

Cabe recordar que el buque de la empresa Blumar comenzó su traslado desde el puerto de San Vicente hasta las dependencias de Astilleros y Maestranzas de la Armada (Asmar) en Talcahuano, Región del Biobío, donde las labores apuntaban a analizar parte de la hélice, ductos de enfriamiento, bodegas y filtros, como también buscar restos biológicos.

En torno a aquello, el abogado de los tripulantes del Cobra, Alejandro Espinoza, dijo que “la confirmación de una colisión entre ambas naves no significa en absoluto establecer la responsabilidad de la tripulación de la nave mayor , en este caso del Cobra”.

“En efecto, todas las revisiones que hemos realizado hasta el minuto demuestran que los equipos del Cobra, para evitar una colisión establecidos por la autoridad marítima, estaban activados y operativos, así como el capitán piloto y vigías dieron estricto cumplimiento a las normas que regulan la navegación en alta mar”, complementó.

En este sentido, valoró positivamente el avance que se efectuó en las diligencias durante los últimos días, pero recalcó que “es importante una investigación seria y objetiva, sin presiones, que permita sacar lecciones que ayuden a evitar que una tragedia como esta se repita en el futuro”.

“Lo anterior significa investigar con celo y objetividad, como lo manda la ley, el cumplimiento de las medidas de seguridad para evitar colisiones en alta mar adoptadas por las dos embarcaciones involucradas”, expresó.

No obstante, el profesional letrado efectuó una serie de cuestionamientos a la tripulación fallecida de la lancha Bruma, como –según dijo- no informar su posición y que no tenían un vigía permanente.