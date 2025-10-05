Accidente de tránsito deja cuatro fallecidos en Villa Alemana: un conductor iba en estado de ebriedad

Este domingo se registró un accidente de tránsito que dejó cuatro muertos en Villa Alemana, Región de Valparaíso.

De acuerdo a carabineros, a las 04:00 horas de la madrugada se constituyó el personal en la Ruta 60-CH Kilómetro 89, en dirección al sur, verificando la existencia de dos vehículos participantes de choque.

Sobre la calzada de la segunda pista de circulación se encontraban los cuerpos sin vida de tres personas, dos hombres adultos y una mujer.

En tanto, en el interior del primer vehículo se encontraba una mujer adulta sin vida y en el asiento trasero una mujer adulta consciente con lesiones leves.

El fiscal Carlos Parra informó que un vehículo que transitaba en dirección a Viña del Mar “sufrió una pérdida de control y chocó contra la barrera existente“.

Hay un detenido por el fatal choque

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Villa Alemana, Luis Bernal, explicó en Meganoticias que “un primer vehículo sufre un choque con una piedra, que al parecer, estaba en la autopista. Y por proyección chocó contra la barrera de contención, quedando en la mitad de la pista”.

Así, “llegó un segundo vehículo que se detuvo para ayudar a las personas accidentadas. Por eso también llega una ambulancia que se detiene también a colaborar y a evaluar a los lesionados de ese choque”.

Pero, cuando “estaban realizando ese trabajo, viene un auto, Ford Ranger, y choca con la ambulancia que está estacionada por proyección, colisiona con el vehículo. Así, fallecieron cuatro personas en esa dinámica”.

El fiscal Parra sumó que el “conductor de la camioneta Ford Ranger de color rojo, estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol. Al colisionar primeramente a la ambulancia, produce el fallecimiento de personas que se encontraban tanto al interior de este vehículo como aquellos que habían bajado a prestar ayuda”.

En tanto, el conductor del segundo vehículo que protagonizó el choque corresponde a un adulto de nacionalidad chilena, con documentación al día. El hombre, al realizar la prueba respiratoria, arrojó 0.98g/lt, por lo que fue detenido en el lugar.

Con ello, la Fiscalía instruyó la concurrencia de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) y al Servicio Médico Legal (SML) para retirar los cuerpos.

Según Carabineros, se mantiene corte total de la ruta, siendo el tránsito desviado por enlace Peñablanca.