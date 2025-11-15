Accidente de tránsito en Casablanca deja dos fallecidos: camión volcó e impactó tres vehículos

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la ruta F-962-G, a la altura del kilómetro 23, en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.

Según información de Carabineros, cerca de las 11.55 horas un camión que se desplazaba en dirección a Casablanca perdió el control en una curva, volcó e impactó a dos vehículos menores y a un segundo camión que circulaba en sentido contrario.

Producto del accidente falleció el conductor del primer camión y un adolescente de 16 años .

Personal de la SIAT de Carabineros realiza las pericias en el lugar para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.