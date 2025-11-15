Accidente de tránsito en Casablanca deja dos fallecidos: camión volcó e impactó tres vehículos
La SIAT de Carabineros realiza las pericias para determinar las causas del hecho.
Un grave accidente de tránsito se registró durante la mañana de este sábado en la ruta F-962-G, a la altura del kilómetro 23, en la comuna de Casablanca, región de Valparaíso.
Según información de Carabineros, cerca de las 11.55 horas un camión que se desplazaba en dirección a Casablanca perdió el control en una curva, volcó e impactó a dos vehículos menores y a un segundo camión que circulaba en sentido contrario.
Producto del accidente falleció el conductor del primer camión y un adolescente de 16 años.
Personal de la SIAT de Carabineros realiza las pericias en el lugar para esclarecer las causas del accidente y determinar eventuales responsabilidades.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.