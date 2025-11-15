Encarcelan a imputado por balacera en Metro Cumming que dejó a dos personas heridas

En prisión preventiva fue dejado un sujeto de 27 años capturado el viernes por la Policía de Investigaciones (PDI) y que fue formalizado este sábado por dos delitos de homicidio frustrado, ocurridos el pasado 9 de octubre en el Metro Cumming, en la comuna de Quinta Normal.

Según los antecedentes compartidos por la policía civil y el Ministerio Público, el sujeto habría llegado en bicicleta al lugar y, alrededor de las 7:30 horas, habría bajado, verificado que se trataba de su objetivo y realizado tres disparos en contra de la víctima, por la cual habría recibido una recompensa en contexto de sicariato.

Durante el ataque también resultó herida en su pierna una menor de edad de 15 años, la que estaba en ese momento dirigiéndose a su colegio.

Registro de cámara de seguridad con el imputado escapando en bicicleta de la escena del crimen. PDI

Ya realizado el ataque, la policía junto a Fiscalía desarrollaron la investigación correspondiente.

“Conforme a las diversas diligencias investigativas, tales como levantamiento de cámaras de seguridad, empadronamientos en el sector y declaración de testigos, se logró establecer fehacientemente la autoría del imputado en el hecho investigado”, detalló sobre el trabajo investigativo el inspector Franco Jara, de la Brigada de Homicidios (BH) Centro Norte.

Por ello, desde Fiscalía se emitió la orden de detención correspondiente, la que finalmente fue cumplida el viernes, para así desarrollarse su audiencia de formalización este sábado.

“El día de hoy ha sido formalizado y el tribunal decretó la prisión preventiva de esta persona que disparó por la espalda en contra de un sujeto de sexo masculino, por lo cual el tribunal decretó la prisión preventiva y un plazo a investigar de 90 días”, detalló sobre el resulto de la audiencia de esta jornada el fiscal ECOH Javier Rojas.