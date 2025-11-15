Este domingo formalizarán a los dos nuevos detenidos por el secuestro con homicidio de Krishna Aguilera

Hasta este domingo fue ampliada la detención de Kevin Aillapán Carroza, uno de los detenidos e imputados por el crimen de la joven Krishna Aguilera.

Lo anterior se da en el contexto de la indagatoria por el secuestro con homicidio de la joven de 19 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la comuna de Calera de Tango, Región Metropolitana.

Según el fiscal a cargo de la indagatoria, tanto Kevin Aillapán como Luis Armando Inostroza, apodado como “El Krosty”, están acusados de haber participado directamente en el crimen.

Cabe señalar que por este caso hay cinco personas en prisión preventiva, entre ellas el narcotraficante Juan Beltrán, sindicado como el líder de una banda que ejecutó el homicidio de Aguilera. Todo esto como venganza por una quitada de drogas.

Dos nuevos detenidos en caso Krishna Aguilera.

La detención de “El Krosty”

Durante la mañana de este viernes se detuvo a Luis Armando Inostroza, de 44 años, conocido bajo el apodo delictual de “El Krosty”, a quien se le imputa haber participado en la inhumación del cuerpo de la joven asesinada .

Además, durante el mismo viernes, hasta dependencias de la policía civil llegó un hombre identificado como Kevin , quien es sujeto de interés en la indagatoria. Contra él pesaba una orden de detención, la que terminó por ejecutarse en la jornada.

Sin embargo, no se encontraba en su domicilio, por lo que concurrió con su abogada y familiares hasta la PDI para entregarse de forma voluntaria.

Leslie Pinilla, abogada de Kevin, señaló que su defendido ya ha declarado en dos ocasiones en la indagatoria, pero como testigo. Ella aseguró que desconoce por qué ahora se emitió una orden de detención en su contra y que, a su juicio, él pudo volver a declarar sin una orden en su contra.