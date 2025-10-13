Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

A partir de las 15.00 horas de este lunes, en el cementerio Parque del Recuerdo de Huechuraba, se llevará a cabo el funeral de la activista por la prevención del VIH María Carolina del Real Robinson.

“Quienes tuvimos la suerte de conocerla sabemos cuánto amor, fuerza y alegría compartió siempre. Y la huella perpetua que dejó en cada espacio donde compartió su tiempo y energía”, manifestó la familia en un comunicado en sus redes sociales, agradeciendo “todo el cariño y apoyo que recibió”.

Previamente, desde las 13.00 horas, en la Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo de Las Condes, se efectuará un responso en su memoria.

En marzo, en el mismo lugar, se había realizado la misa de despedida de su padre, Felipe Guillermo del Real Ekdahl.

Su diagnóstico y su lucha por la prevención

“A mí no me dijeron que tenía VIH, a mí me dijeron cuando estaba muriendo que yo tenía SIDA. Esta noticia le cambió la mirada a mi papá para siempre, fue una estocada para mi familia”, contó Carolina del Real en el programa Inspiradores de Chilevisión en 2017.

Hace más de una década, en su blog, Carolina del Real dio a conocer que portaba el virus y que quería convertir su rostro en el de la enfermedad.

“Hay sectores de la sociedad que creen que no les va a pasar, porque van a los mejores balnearios, estudian en las mejores universidades y creen que son intocables. Resulta que yo pololeaba con el mejor hombre, me educaron en el mejor colegio, me llevaron a los mejores balnearios y me contagié igual por no usar el preservativo y no hacerme el examen en pareja”, contó a La Tercera.

Fue diagnosticada en 2010. Se contagió por una pareja que era portadora asintomática. Tras hacerlo público, inició una cruzada por la prevención que la mantuvo realizando charlas en colegios y universidades hasta sus últimos días.

Habitualmente compartía testimonios y mensajes sobre el tema en sus cuentas en redes sociales en las que era conocida como “La Princesa de Puerto” y buscaba generar conciencia sobre la enfermedad con la que convivía.

Su historia de vida, la contó en primera persona en su libro #YoTengoVIH: mi verdad.

La noche de este domingo se informó de su deceso. Tenía 45 años.