Actualizan alerta temprana preventiva por tormentas eléctricas y precipitaciones en Región de Antofagasta

El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) actualizó la alerta temprana preventiva por eventos meteorológicos en la provincia de El Loa y las comunas de Antofagasta, Taltal, Sierra Gorda y María Elena .

El aviso de Senapred advierte de “precipitaciones normales a moderadas” en la precordillera occidental y salar de las comunas afectadas hasta el martes de esta semana.

Además, se mantiene vigente hasta el miércoles la alerta por tormentas eléctricas en la precordillera, la precordillera salar y la cordillera de la región antes mencionada.

Según una minuta del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), existe una posibilidad moderada de remociones en masa en la precordillera occidental y salar de la región. Esto consiste en desplazamientos de material producto de sistemas frontales, que se pueden manifestar como aluviones, caídas de rocas y derrumbes.

En los sectores precordillerano de la Región de Antofagasta, las alertas preventivas han estado activas durante la mayor parte del mes de febrero.